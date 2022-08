La casa de la vicepresidenta Cristina Fernández, en Recoleta, amaneció vallada, en un operativo de la Policía de la Ciudad, después de una semana de vigilia por parte de la militancia y del pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos formulado en su contra por la fiscalía en el juicio por la "causa Vialidad".

El vallado se ubicó a 100 metros de Juncal y Uruguay, y no dejan pasar a los militantes que se siguen congregando en la zona, en la vigilia que estaba prevista que siguiera hasta este lunes, en "estado de alerta y movilización" frente al domicilio de la expresidenta.

Temprano llegaron hasta el lugar, representantes de la Red Nacional de Cartoneros, de distintas zonas del conurbano bonaerense. "Vinimos a defender la democracia. No puede ser este juicio a Cristina, quien nos dio los 12 mejores años de nuestras vidas. Seguimos siendo cartoneros, pero con mucha dignidad, la que nos dio ella. Todos estamos trabajando en cooperativas. Y tratamos de llegar a un sueldo digno, que teníamos con Néstor y Cristina", expresó uno de los militantes, que provenía de la zona sur.

Y agregó: "Vinimos acá y nos encontramos con esto --en referencia a las vallas y la presencia policial--. El jefe de gobierno le había dicho a Cristina que no sea violenta, pero acá está la violencia que ejerce él sobre el pueblo que viene a apoyar a una líder popular. Estamos enojados, pero no vamos a hacer nada".

Otro cartonero, que se identificó como Gabriel, aseguró: "Venimos desde Pilar. Llegamos a las 7.30 y vimos el armado de las vallas. Tenemos a todos los efectivos policiales impidiendo que apoyemos a Cristina, que es nuestra líder política, quien nos dio la dignidad que hoy no tenemos por culpa del partido judicial".

En tanto, otro manifestante expresó ante la presencia policial con carros de asalto y la Infantería: "Quieren generar un escenario de violencia, pero el pueblo no es violento. Quieren que no podamos llegar a Cristina, que no podamos cuidarla. Quieren generar violencia para que terminemos a las piñas. Y lamentablemente los que están acá, los policías de la Ciudad, son todos del conurbano, son como nosotros".

Y concluyó: "Mientras ellos (por la oposición) se siguen cagando de risa y nos quieren sacar a nuestra líder popular, la que nosotros necesitamos para que nos represente nuevamente en el 2023".



Comunicado del gobierno de la Ciudad

Según se informó oficialmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un vallado perimetral en las calles Juncal, entre Paraná y Talcahuano; y Uruguay entre Montevideo y Arenales.



Durante la madrugada, el Gobierno porteño ordenó un operativo de limpieza intensiva, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay y en los alrededores, que consistió en el trabajo de 20 barrenderos, un camión recolector y el uso de hidrolavadoras, se informó en un comunicado.



Rechazo de la militancia por el vallado

En tanto, militantes de organizaciones sociales y políticas siguen manteniendo desde el lunes una vigilia y tenían previsto realizar este fin de semana una feria de la economía popular.

Sin embargo, el gobierno porteño ordenó poner un vallado perimetral. "Qué te pasa @horaciorlarreta !? Estás nervioso!?", publicó en su cuenta de Twitter, Andrés Larroque, , ministro de Desarrollo bonaerense, con fotos del vallado.

Nahuel Beibe, secretario general de la Corriente Martín Fierro -una de las organizaciones que mantenía la vigilia- aseguró que "llenar de vallas y policías la casa de Cristina es una nueva provocación de Horacio Rodríguez Larreta".