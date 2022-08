Por decisión del Gobierno porteño, este sábado se instaló un vallado en el domicilio de Cristina Kirchner. Esto sucede luego de una semana en la que la militancia sostuvo una vigilia en Juncal y Uruguay tras el pedido de 12 años de prisión para la expresidenta en el marco de la Causa Vialidad.



Consultado por esta situación, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que se trata de una "estrategia de seguridad" y "es para evitar conflictos entre ciudadanos".

"Todo el hecho político que se da alrededor de la figura de la Vicepresidenta está generando un nivel de tensión que no le hace bien al país", opinó el ministro porteño en Toma Y Daca.



En ese sentido, Quirós llamó a la reflexión: "Tenemos que pensar cómo vamos a transitar una situación políticamente tan compleja y tan trascendente para muchas personas". Y agregó que las miradas contrapuestas respecto de la acusación que enfrenta la Vicepresidenta "no se van a resolver solamente con expresiones en la calle, necesitamos dialogar".

Sobre este punto, expresó su rechazo a las declaraciones del diputado por Neuquén Francisco Sánchez que integra el mismo espacio político y, desde sus redes sociales, pidió la pena de muerte para la expresidenta.

"Podemos traer expresiones de mi espacio político que uno considera totalmente fuera de lugar o desmedidas, y vas a encontrar otras tantas del otro lado. El espacio de construcción de un acuerdo es para adelante, porque si mirás para atrás, vas a encontrar infinidad de ejemplos que te dicen que esto no es posible", planteó el ministro.

Consultado por su opinión respecto del Poder Judicial, Quirós consideró: "La sociedad en general cree que la mayoría de las instituciones formales no funcionan bien, no funciona bien la política, no funciona bien la Justicia, no funciona bien la comunicación".

Por último, el ministro se refirió a una posible candidatura a jefe de Gobierno porteño en 2023: "El año que viene será momento de tomar decisiones, pero la verdad es que hoy mi responsabilidad con la ciudadanía está en Salud y voy a seguir trabajando en eso".