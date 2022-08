La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, aceptó las disculpas de Miguel Polo Polo, congresista colombiano electo por la Circunscripción Afro, quien tuvo que retractarse por haberla tildado de estafadora y haberla vinculado con la guerrilla. Márquez, pidió que este caso sea para aprender y para cambiar la forma en que los colombianos en sociedad.

Márquez público a través de sus redes sociales su reacción frente a las disculpas del congresista junto con un agradecimiento a su abogado, Carlos Hernán Escobar. “Así termina una gesta jurídica por la reivindicación del derecho a la honra y el buen nombre. Que sea una oportunidad para aprender de lo sucedido y cambiar la forma en que nos tratamos como sociedad. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!”, tuiteó la vicepresidenta colombiana.

El representante de la Cámara, la había acusado, sin fundamento, a Márquez durante las elecciones pasadas. Polo Polo había asegurado que Márquez tenia negocios con la minera de Cauca y que había sido financiada por grupo ilegales. Sin embargo, todas esas afirmaciones denegadas y este viernes el congresista emitió un comunicado pidiendo disculpas de manera pública.

“Manifiesto que no puedo afirmar y en consecuencia me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea estafadora, o ladrona toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno, también de que sea propietaria de minas de oro en el cauca, o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado ELN haya apoyado su candidatura a la vicepresidencia”, dice el comunicado publicado por Polo Polo.

Las disculpas se dieron a través de un acuerdo conciliatorio ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con la vicepresidenta colombiana. La conciliación, estuvo a cargo del magistrado Cesar Reyes, quien determino que el representante de la Cámara debía pedir disculpas por las acusaciones falsas y sin fundamento contra Márquez durante la campaña presidencial.

Más disculpas para Francia

Hace poco más de una semana, la vicepresidenta también recibió disculpas de una cantante colombiana llamada Marbelle. Luego de una audiencia de conciliación, la misma de la que participó Polo Polo días después, la cantante se tuvo que retractar de las acusaciones hechas a Márquez.

La cantante público en sus redes sociales, al igual que Polo Polo, sus disculpas públicas a la vicepresidenta. “De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo.”, tuiteó Marbelle, que también hizo acusaciones falsas durante la campaña de Márquez.