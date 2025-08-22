Tras los graves incidentes ocurridos durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, Independiente no será de local en su estadio el próximo domingo frente a Platense. El encuentro deberá disputarse en otro lugar, fuera de la Provincia de Buenos Aires.



El partido ante "el Calamar" estaba pactado para este 24 de agosto a las 20.30 por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el Estadio Libertadores de América fue clausurado para realizar las investigaciones correspondientes, por lo que no podrá oficiar de local.

"El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hepáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias", explicó el ministro en diálogo con Radio 10. De esta manera, aunque el partido se llevará a cabo, el funcionario ratificó que no será en Avellaneda.



En este marco, Alonso explicó que el jueves "hubo un trabajo muy importante de identificación" y precisó que se iniciaron "unas 20 causas judiciales".



"Hay gente que tiene que rendir cuentas porque hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Al coordinador de la Conmebol se le avisó tres veces que había que suspender el partido y no quiso", acusó.



Comunicado de Independiente tras los incidentes entre hinchas de la Universidad de Chile y "el Rojo".





Tras la cancelación del partido entre "el Rojo" y el club chileno por los octavos de final de la Copa Sudamericana, la Conmebol publicó un escueto comunicado oficial en su página web donde anunciaba la cancelación del encuentro y anticipa que el caso sería "derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones“. Es decir, el partido no se reanudará y quedará esperar las eventuales sanciones para, presumiblemente, ambos clubes.



El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, repudió los incidentes y aseguró que viajará a Paraguay para defender los intereses de la institución. "Corresponde una sanción al club chileno y una liberación de responsabilidad a Independiente", remarcó el dirigente

Tras la cancelación del encuentro, se rumorea que ambos equipos futbolísticos quedarán descalificados de la Copa Sudamericana. Por lo tanto, Alianza Lima avanzará directamente a la semifinal del certamen. No se descarta que rija una prohibición que les impida jugar torneos internacionales por un año, algo que todavía está en evaluación. Por su parte, el Libertadores de América podría tener vedado el acceso de público durante ocho encuentros coperos.

Unos 104 simpatizantes del equipo chileno que estaban detenidos en Buenos Aires fueron liberados este jueves, según confirmó el presidente del país trasandino, Gabril Boric.