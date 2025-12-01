Javier Milei y la agenda de su Gobierno

El presidente Javier Milei encabeza este lunes la ceremonia de asunción de oficiales superiores de la Prefectura Naval Argentina, de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal.La entrega de sables se realiza en el Salón Blanco de Casa Rosada y cuenta con la participación de Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.Se trata del primer acto que encabeza Monteoliva al frente de la cartera tras la renuncia de Bullrich, flamante senadora de La Libertad Avanza, quien también está presente en el acto.