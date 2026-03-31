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Nadie apuesta dinero en una economía con la actividad caída

La inversión privada cayó 11 por ciento

El estudio Ferreres precisó una baja interanual fuerte en febrero. Es el tercer mes consecutivo en rojo. En la industria, los desembolsos se desplomaron casi 20 por ciento.

Por Leandro Renou
Fabricas sin Produccion
Fabricas sin Produccion Fabricas sin Produccion (Imagen Web)

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