Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 2 de diciembre de 2025

Casi el 50 por ciento de los CEOs, gerentes generales y dueños de empresas en Argentina desconfía del éxito de la política económica que conducen el presidente Javier Milei y su ministro de Hacienda, Luis Caputo. Los empresarios consideran que el volúmen de unidades vendidas caerá durante el próximo año y el 40 por ciento cree que la rentabilidad también disminuirá. Los datos relevados a través de una encuesta confirman la tendencia que se aceleró tras los comicios de medio término: la falta de expectativas empresariales en el gobierno, principalmente de los industriales, lleva a cierres de plantas y agranda la desocupación. Como se vio en videos, luego de los despidos en Whirlpool, mientras los trabajadores se retiraran de la fábrica, al mismo tiempo descargaban las aplicaciones para comenzar a desempeñarse en plataformas<em> delivery</em> o de traslado de pasajeros. La pérdida de empleo en la industria provoca -por carácter transitivo- la destrucción de toda la cadena salarial, porque las negociaciones paritarias toman como referencia las del sector manufacturero.