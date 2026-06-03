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La foto que le baja el tono a la interna
Bullrich, cara a cara con Karina Milei
Un día después del amago de renuncia a la presidencia del bloque de senadores de LLA, la exministra de Seguridad bajó el tono al reunirse con la hermana del Presidente.
03 de junio de 2026 - 21:11
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Karina Milei y Patricia Bullrich: ¿pipa de la paz?
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