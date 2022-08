La jugadora argentina de Tenis de mesa Cielo Rotryng Álvarez denunció públicamente que, cuando era menor de edad, habría sido abusada por el colega chileno Juan Lamadrid Barraza, en un evento en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).



En diálogo con AM750, la joven deportista remarcó que, luego del abuso, tuvo que "pasar un proceso". "En ese momento no tenía las herramientas para asimilarlo pero, con el paso del tiempo y las vivencias, vas creciendo y empezás a entender y ponerle título a lo que pasó", afirmó.

Según la denuncia de Rotryng, el episodio habría ocurrido el 14 de diciembre de 2017 en el Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa, un evento que reunió a menores y adultos en el CENARD.



"Al año siguiente tenía una competencia en Chile y comencé con ataques de pánico, tenia miedo de volver a verlo", señaló.

"El Cenard era mi casa, después del colegio era donde pasaba mas tiempo y luego no lo sentí mas un lugar seguro", lamentó.

La joven remarcó que el hecho tuvo lugar hace cinco años, cuando ella tenía 14 años y, tras la denuncia, en el país trasandino la Justicia analiza el pedido de extradición solicitado por el Juzgado Nacional en lo Nacional y Correccional N° 40.



"Luego del sudamericano decidí poner un final a mi tiempo en el Cenard y en la selección argentina", contó.

Por último sostuvo que si bien habla del deporte como "un lugar seguro", se preguntó si se hubiese podido prevenir el abuso o acompañar desde otro lugar si el entonro deportivo hubiese sido diferente, con más presencia femenina.

"Hoy en día me propongo eso: mirando para adelante me siento capaz, más como entrenadora que como jugadora, sacar algo positivo de lo que me pasó y que ninguna piba sienta esa ausencia que yo sentí en ese momento", concluyó.