La exjefes militares Palmiro Jarjuri Rada y Jorge Terceros Lara, acusados por el caso conocido como“golpe de Estado I”, cuestionaron a través de un documento a la Fiscalía de Bolivia por no avanzar desde julio del año pasado en su causa y pidieron a las autoridades “obrar con objetividad”.

“Es necesario recordarles que ha transcurrido un año, un mes y veinte días de nuestra detención preventiva, sin que haya existido un avance significativo, trascendental y esclarecedor en las investigaciones dentro del presente caso, tomando en cuenta que en fecha 4 de julio de 2021 los representantes del Ministerio Público pidieron seis meses de detención”, señala el documento.

Ambos militares se encuentran detenidos, desde julio de 2021, por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. El 11 de agosto de este año la Justicia ordenó una ampliación de la detención por dos meses más, bajo el argumento de que faltan varios actos investigativos en el caso.

El general Terceros Lara y el almirante Jarjuri Rada dirigían la Fuerza Aérea y la Armada, respectivamente, cuando el Evo Morales fue forzado a renunciar a la Presidencia en noviembre de 2019. Este caso se funda en la denuncia presentada por el Movimiento al Socialismo que consideró que los sucesos que derivaron en la renuncia de Morales fueron una ruptura constitucional.

Jarjuri y Terceros califican de “inexplicable” que el gobernador de Santa Cruz y principal acusado en este caso, Luis Fernando Camacho Vaca, no haya comparecido aún. “No podemos entender cómo hasta la fecha la supuesta víctima, que sería Evo Morales Ayma, no haya prestado su correspondiente declaración; son situaciones que no tienen ninguna explicación, menos comprensión”, agrega el texto.

“Pedimos a sus autoridades obrar con objetividad en todo momento, comprendemos las circunstancias que viven”, dicen los exjefes militares. En el escrito aclaran además que saben que en la Fiscalía “solo hacen su trabajo” y piden defenderse “en igualdad de condiciones”.

“Somos conscientes de que el poder y la vida no son eternos, todos tenemos una familia, una familia que seamos quienes seamos, nos necesitan”, expresan Jarjuri y Terceros.

Además, ambos militares se declararon culpables en el denominado caso "golpe de Estado II", en febrero. En este caso, por el que fue condenada la expresidenta Jeanine Áñez, se denuncia haber actuado contra la Constitución del país.