A dos años de las presidenciales en México, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) -hoy en el gobierno- se impone en las preferencias de voto con el 42%, a 26 puntos de distancia del conservador Partido Acción Nacional (PAN) que obtuvo el 16%, según la encuesta de Enkoll.

Además, el partido de izquierda mexicano cuenta con el apoyo del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, que obtuvieron el 2% y 1% respectivamente en el sondeo difundido por el periódico El País. Si se suman esos apoyos, Morena podría tener el 45% de la intención de voto para 2024.

Cuatro años atrás, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fundado en 2011, llegó por primera vez la presidencia del país con el 53% de los votos. En México, las elecciones no son obligatorias y ese año el absentismo llegó al 36,5%.

Por su parte, el histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país desde 1930 hasta el 2000, obtuvo el 11% de la intención de voto en el estudio. Es seguido por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con apenas el 2%. Un 13% afirmó que no vota por ningún partido y un 11% dijo que no sabe o no contesta.

Para las elecciones regionales de 2021, el PAN, el PRI y el PRD formaron la coalición Va por México con la intención de derrotar a Morena. De retomar la alianza para las presidenciales, podrían obtener el 29% de los votos.

La interna de Morena

Para definir a su candidato presidencial, Morena apostará por realizar una encuesta, método que ya ha utilizado en elecciones anteriores. Al momento, los principales aspirantes anunciados por AMLO a la Presidencia son la actual gobernadora de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Los participantes del sondeo fueron consultados: “Independientemente de por cuál partido político votaría usted, de las siguientes personas, ¿por quién de ellas votaría para que fuera el candidato de Morena?”.

Ante esta pregunta, el 35% se inclinó por Sheinbaum, mientras que el 26% prefirió a Ebrard. Además, el 82% de los encuestados aseguró que estaría dispuesto a votar por una mujer.

Este método para elegir al abanderado el partido fue cuestionado por políticos de Morena, incluido Monreal: “Si se insiste en una encuesta elaborada, pactada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane. No va a ser democrático y allí no nos vamos a prestar a ninguna farsa”, advirtió el precandidato.

En el sondeo de Enkoll, Monreal alcanzó solo el 7% de las intenciones, seguido por López con el 4%. Por último, 16% dijo que no votará por ninguno y el 12% todavía no definió su elección.

Esta mañana, el presidente mexicano volvió a defender las encuestas internas. "Todos tienen derecho, todos los mexicanos; puede ser una mujer, puede ser un hombre, eso lo van a decidir los mexicanos (...) A ese voy a apoyar, hombre o mujer, nada más voy a votar por él o ella", dijo el mandatario.