La actriz Mirta Wons hizo un repaso por su carrera y su papel actual en Julio César, la obra dirigida por José María Muscari. Entrevistada por Agustina Kämpfer para Algo que contar, la artista abordó temas que la tocaron de cerca desde sus inicios en el mundo del teatro y la televisión.

Entre ellos, Wons contó las dificultades que tuvo que atravesar por la mirada de los otros frente a su cuerpo y la primera pérdida familiar que la marcó para siempre. "Cuando me subo a un escenario me siento mágica", expresó sobre esa pasión que la une al espectáculo desde siempre.

Gordofobia en los medios

Además, Wons recordó los momentos discriminatorios que vivió en su profesión por tener un cuerpo que no coincide con los cánones hegemónicos de la actualidad.

La actriz relató que sufrió comentarios gordoodiantes cuando un productor le preguntó si ella "cobraba por kilo" para actuar. Cuando Mirta adelgazó, contó que no la llamaban para trabajar en los medios porque muchos productores le decían que "tenía que hacer personajes de gorda".

"En ese momento reaccioné y me echaron, porque yo no soy muy buena con el maltrato. Soy justa, pero la justicia se paga caro en los medios. Más si sos una gordita simpática. Seré gordita, pero no estúpida", dijo y destacó que ahora se ven cambios en ese sentido, sobre una práctica que estaba muy naturalizada en el ambiente artístico.

El recuerdo de su abuela

"Pase lo que pase nunca pierdas la sonrisa", fue la frase dicha por la abuela de Wons que ella tomó como una máxima para su vida.

"Esa frase fue muy decisiva. Ella fue la primera persona importante que murió en mi familia. Fue la primera vez que me encontré con la muerte de alguien que amaba. Por suerte conocí a mis cuatro abuelos y pude disfrutarlos de grande", detalló Mirta.

Luego, recordó que su historia familiar fue atravesada por las dos guerras mundiales y la persecución de los nazis durante el Holocausto. "Tuve una educación judía religiosa. Viajé a Israel y después del secundario me corrí un poco de ese lugar tradicional. Hay cosas que me siguen gustando y otras no tanto, pero me reconozco como judía", declaró.

Su papel en Julio César



"En teatro no puedo ir en contra de mi deseo", detalló la actriz que forma parte del elenco de Julio César, la obra dirigida por José María Muscari.

"Es un proyecto hermoso y siempre voy a estar agradecida a Muscari por la convocatoria. Recibí su llamado en uno de esos días especiales en los que buscás una señal de arriba y por suerte me llegó. Fue hermoso y el proyecto viene angelado", contó.