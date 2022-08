Los presidentes de los países miembro de la Comunidad Andina (CAN), Luis Arce (Bolivia), Gustavo Petro (Colombia), Pedro Castillo (Perú) y Guillermo Lasso (Ecuador), plantearon este lunes integrar al organismo a Chile, Venezuela y Argentina como miembros plenos con el objetivo de ser un bloque más poderoso.

Chile fue uno de los fundadores de la CAN en 1969 y se retiró de ella en 1976. En setiembre del 2006, el organismo le otorgó al país la condición de país miembro asociado junto con Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Venezuela, en cambio, se fue en 2006 luego de que Colombia y Perú anunciaran que negociaban tratados de libre comercio con Estados Unidos. En ese momento, el presidente Hugo Chávez, decidió retirarse.



El presidente Petro fundamentó su apoyo a la idea de ampliar la organización señalando que se necesita "ser más poderosos" y "juntar más voces". Resaltó la importancia de que Chile y Venezuela vuelvan al acuerdo y aseguró que si se suma Argentina haría más fuerte al grupo ante la comunidad internacional.



Asimismo, añadió que de cumplirse la integración de estos tres países habría que realizar un "acuerdo mínimo" de respeto a la Convención de los Derechos Humanos.

Por su parte, el presidente de Perú se mostró de acuerdo con la integración de estos países y agregó que es momento de incluir a todos los países andinos, ya que no solo comparten la cordillera, sino también la herencia geográfica, política, histórica y social. "Han transcurrido 53 años desde que acordamos dar las bases para una comunidad andina, que debemos adecuar a los nuevos retos", afirmó.

"Las naciones de la Comunidad Andina estamos orgullosas de pertenecer a este organismo que promulga la diversidad de opiniones y puntos de vista. Para alcanzar objetivos comunes tenemos que reivindicar esa unidad y celebrar la pluralidad que nos hace únicos y especiales", afirmó el presidente Lasso.

La CAN fue fundada en mayo de 1969 mediante el Acuerdo de Cartagena con el objetivo de articular un mecanismo de integración regional con proyección hacia la unidad de la región.



El secretario general de la CAN, Jorge Pedraza, afirmó que la participación de los mandatarios "demuestra su firme y pleno compromiso con el proceso andino de integración".

Además, en este evento, la presidencia pro tempore del organismo, que estaba a cargo de Lasso, pasó al jefe de Estado de Perú hasta el año que viene.

Petro y Castillo

Este fue el primer viaje oficial de Petro al exterior, luego de asumir la presidencia el 7 de agosto. Antes de la cumbre de la CAN, Petro se reunió con Castillo, quien no pudo asistir a la ceremonia de toma posesión presidencial, ya que el Congreso no le dio el permiso de salir del país por presuntas irregularidades en el ejercicio de su rol como presidente.

Ambos presidentes trataron temas vinculados al comercio, la frontera, la seguridad y el ambiente, informó el mandatario colombiano.

Por su parte, Castillo dijo que este tipo de encuentros "fortalece" las "relaciones bilaterales para la búsqueda del desarrollo" de ambos pueblos y la integración regional.