El diputado boliviano por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS),afirmó este lunes que el celular del expresidentepor lo que dijo que sospecha que lao personas infiltradas fueron quienes robaron el aparato móvil.



"Se trata del celular de un líder importante, (...) por supuesto que tiene información importante", dijo el diputado, sin mostrar prueba alguna sobre sus afirmaciones.

"Esto es un poco extraño, justo en una actividad política (se extravía) el celular de un líder importante, un líder histórico como es nuestro hermano Evo Morales, por supuesto que tiene información importante en temas de coordinación, en temas políticos que va realizando nuestro hermano Evo Morales", agregó.

Respecto a sus sospechas, Angulo dijo: "infiltrados de la oposición e incluso de la embajada norteamericana" pueden haber hurtado el celular del líder del MAS.

El dispositivo electrónico desapareció la noche del domingo, en medio del cierre de campaña del oficialismo para la elección en la Alcaldía de La Guardia (Santa Cruz). Incluso hubo un importante despliegue policial para buscarlo, según informaron medios locales.

Sin embargo, la Policía informó este lunes que no existe denuncia sobre el suceso y que los agentes desplegados realizaron tareas de investigaciones de delitos por la zona. No obstante, no se negó ni confirmó la existencia del robo.

A través de sus redes sociales, Morales aseguró que es la primera vez que le sucede algo semejante y espera que no sea "parte de un ataque planificado" para perjudicarlo.

"El robo de mi teléfono celular ocurrió en un acto que contaba con la presencia del ministro de Gobierno y su seguridad. Primera vez que nos pasa algo parecido en todos estos años de actividad política. No quisiéramos pensar que es parte de un ataque planificado para perjudicarnos", señaló.



Asimismo, dijo que no tiene nada que ocultar, pero denunciará "cualquier intento de usar montajes o tergiversaciones" en su contra.

"Desde que empezamos la lucha política en defensa de nuestro pueblo ante gobiernos neoliberales hemos sufrido ataques y campañas de guerra sucia con mentiras. No tenemos nada que ocultar, pero denunciaremos cualquier intento de usar montajes o tergiversaciones en nuestra contra", finalizó.



Según el diario "El Deber", desde el MAS se teme que la persona que se llevó el celular tenga acceso a las conversaciones de Morales, las cuales pueden no tener suficiente seguridad de privacidad.