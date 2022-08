La vicepresidenta Cristina Kirchner difundió este lunes un video en el que el juez de la Corte Suprema santafesina Daniel Erbetta critica el accionar del fiscal Diego Luciani y del juez Rodrigo Giménez Uriburu en la causa Vialidad. Se trata de un fragmento de la entrevista que el magistrado brindó a un medio local y en la que aseguró que no existe “debido proceso” y que "la actuación de este tribunal deja mucho que desear".



En diálogo con AM750, Erbetta amplió sus críticas contra el proceso judicial que enfrenta la vicepresidenta. "Como profesor de Derecho y como juez de un tribunal superior me llena un poco de preocupación porque se enmarca en una serie de situaciones que involucran a la Justicia federal y que me parece que los ciudadanos argentinos no debemos permitir que se naturalicen", aseguró.

Y agregó: "Yo solo hablo por lo que he visto por televisión y lo que he podido enterarme a través de lo que dejan traslucir los medios de prensa. Y todo me permite poner una señal de alerta, porque si queremos construir una democracia fuerte y si queremos vivir en un Estado de derecho hay que respetar las reglas de juego, no importa quién sea el que esté del otro lado. Y en este proceso lo que uno puede visualizar es que hay situaciones que, espero, el tribunal pueda corregirlas al momento del fallo, porque no son las más adecuadas. Y uno se siente en la obligación de decirlo: tengo un compromiso con la docencia desde hace más de 35 años, de modo que explicarle a mis alumnos lo que es un debido proceso y que después ellos vean lo que está pasando, bueno, es como para que entren un poco en algún tipo de crisis, ¿no?".

Críticas a la Justicia federal

Erbetta es ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe desde 2017, especialista en derecho penal y profesor titular de derecho penal en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). También fue decano de la Facultad de Derecho y secretario general de la misma universidad y presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.



Recientemente, el magistrado santafesino se involucró en el debate generado en torno a los incendios en el Delta del Paraná y criticó “la falta de compromiso” de los poderes ejecutivos a nivel nacional y provincial contra la quema intencional. Sobre este punto, recordó que “tienen poder de policía para prevenir”.

En este contexto, el magistrado insistió con la necesidad de "debatir" lo que está pasando en torno a la Justicia federal. "Le va a hacer bien a la democracia argentina", enfatizó, en diálogo con Aquí, allá y en todas partes.

Irregularidades en la causa Vialidad

Al ser consultado por las principales irregularidades en el proceso judicial que investiga el supuesto direccionamiento en la obra pública de la provincia de Santa Cruz, Erbetta destacó como una señal "alarmante" el rechazo del tribunal al pedido de declaración que hizo la vicepresidenta.

"El derecho a declarar de una persona que está acusada es sagrado. O sea, no puede ser impedido bajo ningún punto de vista, en la medida en que uno quiera garantizar un juicio justo", afirmó, antes de hacer hincapié en las sospechas de parcialidad que recaen sobre los fiscales y el juez de la causa.

"Un juez no solo debe ser imparcial, sino que también debe aparentar y generar confiabilidad. En cuanto a su absoluta imparcialidad respecto del caso, me parece que ha habido algunas actitudes llamativas en este proceso, que han sido cuestionadas por la defensa. Por ejemplo, un juez que juega al tenis con alguien que tiene interés en la causa... A nosotros nos ha costado mucho recuperar la democracia, y para defenderla hace falta defender el Estado de Derecho. La calidad de una democracia depende de que tengamos una justicia independiente y una prensa independiente", agregó.

"Lo que veo preocupante es que integren un equipo de fútbol y jueguen contra un equipo en el que hay dirigentes políticos que son los que, en alguna medida, generaron la reapertura de la causa. (...) Y si la respuesta a ese cuestionamiento es aparecer al otro día por televisión con un mate en la mano que identifica al equipo de fútbol que forma parte de la defensa, no me parece que sea algo que se deba aceptar como normal. Me parece que es más bien una provocación. Bueno, yo como defensor no estaría muy tranquilo frente a un tribunal que, con estos antecedentes, tiene una actitud de este tipo".

Y concluyó: "Estamos viviendo un momento muy complicado y me parece que a la institucionalidad se la defiende. A la independencia judicial se la defiende con hechos concretos, no con discursos".