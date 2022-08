Los presidentes de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) postularon este martes en Lima el regreso de Chile y Venezuela al grupo, la incorporación de la Argentina y un mayor acercamiento con el Mercosur, en la primera cumbre presencial en tres años.

En el marco del vigésimo segundo Consejo Presidencial Andino, los presidentes de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia comunicaron sus proyecciones con respecto a la Comunidad Andina. “Quisiera expresar la importancia que tendría para la proyección de la CAN y el beneficio de sus integrantes ampliar su alcance recuperando como miembros plenos a Chile y Venezuela”, afirmó el presidente de Perú, Pedro Castillo. “Con esos países compartimos la herencia andina tanto en lo geográfico como en lo político, en lo histórico y en lo social”, agregó Castillo, quien recibió de su colega de Ecuador, Guillermo Lasso, la presidencia rotativa anual del organismo.

El mandatario anfitrión señaló incluso la intención de que la Argentina forme parte de un proyecto de integración subregional vinculado con la CAN. “¿Por qué no pensar en una integración subregional que, en torno a la idea de una patria andina, alcance a la hermana República Argentina, con la que compartimos no solo la cordillera de los Andes sino esta herencia común e histórica de los pueblos originarios del Tahuantinsuyo?”, preguntó Castillo. Tahuantinsuyo se denomina al conjunto de los territorios que abarcaron el imperio Inca y que incluyó parte de los actuales Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y la Argentina.

“Debemos ser más poderosos, juntar más voces; las solicitudes de Chile y Venezuela deben ser tenidas en cuenta, volver al primer escenario de la comunidad andina cuando ellos integraban este instrumento”, dijo a su vez el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien esta incursionando su primer viaje al exterior luego de su asunción a principios de este mes. En la misma línea que Castillo, el mandatario colombiano subrayó la importancia de que la CAN se amplíe a Chile, Venezuela y la Argentina con el objetivo de hacer más fuerte su voz frente a escenarios mundiales. Además, sostuvo la necesidad de que la ampliación de la CAN se efectúe con un acuerdo mínimo de respeto a la Convención de Derechos Humanos.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, propuso fortalecer los acercamientos de la CAN y el Mercosur en una articulación, complementación y convergencia entre ambos bloques en aquellos ámbitos de interés mutuo. Asimismo, consideró importante establecer mesas de diálogo con las comunidades europea y Euroasiática, a fin de ampliar los espacios comerciales para los países andinos. De ese modo, afirmó, que la integración puede ayudar a estos países a hacer frente a las dificultades globales, generadas por el aumento de los precios de productos como el petróleo y los alimentos.

El presidente Lasso, por otro lado, remarcó el reto que significa tener una mirada de integración. “El camino integracionista requiere el cumplimiento de retos permanentes, orientados hacia el objetivo estratégico de lograr el desarrollo equilibrado y armónico de los miembros del bloque”, sostuvo el dirigente ecuatoriano. “Las naciones de la Comunidad Andina estamos orgullosas de pertenecer a este organismo que promulga la diversidad de opiniones y puntos de vista. Para alcanzar objetivos comunes tenemos que reivindicar esa unidad y celebrar la pluralidad que nos hace únicos y especiales”, tuiteó el mandatario ecuatoriano en sus redes.

En el marco económico y en las secuelas que todavía quedan de la pandemia del 2020, los mandatarios reafirmaron, al final de la cumbre, su voluntad de continuar trabajando para conseguir la reactivación económica y social dentro de la Comunidad Andina para mitigar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales que dejó del Covid-19. Además, coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación internacional y regional para reducir las tasas de pobreza, desigualdad, inseguridad alimentaria y desempleo, y continuar con la senda para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Se habló de Rusia y Ucrania

Las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania no quedaron fuera de la agenda ya que los representantes expresaron su preocupación por el impacto adverso producido en las cadenas de suministros de productos alimentarios, debido al incremento de los costos de los insumos y la reducción de la oferta, en particular de fertilizantes.

En ese sentido, manifestaron su voluntad de estudiar soluciones conjuntas para paliar dichos efectos negativos y al respecto, hicieron un llamado conjunto por la paz a todos los actores y a una pronta solución pacífica del conflicto. De todas maneras, señalaron la necesidad de continuar fortaleciendo el comercio subregional y la inserción competitiva de la región en el mundo; reconociendo la importancia del comercio internacional basado en reglas claras, transparentes, justas y no discriminatorias.

La igualdad de género en agenda

Los mandatarios también manifestaron su satisfacción por la creación del Grupo de Género y Comercio, que permitirá abordar las preocupaciones en esta materia e impulsar programas para el empoderamiento y autonomía económica de la mujer. También, coincidieron en la importancia de continuar con los trabajos para identificar líneas prioritarias de acción para la adopción de medidas transversales de igualdad de género en los trabajos de la Comunidad Andina.

La CAN, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, nació en 1969 con la suscripción del Acuerdo de Cartagena. Chile fue miembro entre 1969 y 1976, luego fue país observador entre 2004 y 2006, y desde 2006 es miembro asociado. Mientras que Venezuela, que se había sumado en 1973, se retiró de la CAN en 2006, en protesta por los tratados de libre comercio que Colombia y Perú firmaron con Estados Unidos. La anterior cumbre del organismo, en 2019, había tenido lugar también en Lima, mientras que las de 2020 y 2021 fueron canceladas debido a la pandemia de coronavirus.