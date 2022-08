Ante lo que consideran un nuevo embate del Poder Judicial para proscribir al peronismo, el PJ nacional tuvo una reunión cumbre en su sede central ubicada en la calle Matheu. Fue encabezada por el presidente Alberto Fernández y allí definieron, además de ratificar el estado de alerta y movilización, convocar a un encuentro del Consejo y de los partidos políticos que integran el Frente de Todos para el 9 de septiembre en Santiago del Estero, así como una serie de actos y plenarios por distintas provincias. De la reunión --que hasta contó con la presencia virtual de expresidentes de la región-- participaron los referentes más importantes del FdT para apoyar a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y evaluar los pasos a seguir para defenderla, tras del pedido de condena del fiscal Diego Luciani. "Voy a estar al lado de CFK defendiendo sus derechos", dijo el Presidente y denunció que "es evidente que ciertas fuerzas políticas han copado el Poder Judicial". La declaración final fue titulada "El regreso de prácticas desterradas", y tuvo fuertes críticas, no solo al Poder Judicial, sino también al jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El Presidente, cuando tomó la palabra, opinó: "Me da asco lo que hacen ciertos jueces en la Argentina" y advirtió que "está en riesgo el estado de derecho". "Por eso estamos más convencidos que nunca de que tenemos que estar unidos. Eso es lo que más fuertes nos hace", dijo. El mandatario destacó que "cuando alzamos nuestra voz es porque nos une la necesidad de justicia y, si se hace justicia, CFK tiene que ser declarada inocente". "Los opositores que me pidan todos los juicios políticos que quieran, estoy orgulloso de defender el estado de derecho. Ninguno de los que estamos acá fue cómplice de un golpe de Estado. Siempre fuimos víctimas y ellos no nos van a enseñar qué es la democracia".

El documento final

En el documento que fue consensuado por todos los presentes y que difundieron al finalizar la reunión, además de decir que "el proceso judicial en el que CFK es acusada de ser la jefa de una asociación ilícita se encuentra viciado, con ausencia de pruebas, parcialidad por parte del tribunal y vulneración del principio de inocencia", hubo un párrafo especial para cuestionar al jefe de gobierno porteño y a la policía de CABA. "Repudiamos las provocaciones ejercidas mediante la colocación de vallas, la represión con gases y camiones hidrantes y la violencia física para con ciudadanos y ciudadanas que libremente desean manifestarse en el espacio público", puntualizaron. Además, se manifestaron contra "la violencia ejercida por la Policía de la Ciudad contra el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner" y rechazaron "la detención de personas por manifestar una idea política".

El escrito planteó que "resulta inadmisible la actitud de dirigentes de algunos partidos de la oposición que han pedido el juicio político contra el Presidente por haber manifestado su condena a la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta". Por último, exigieron "el cese de la filmación de manifestantes y domicilios de dirigentes políticos". "Este escándalo político, mediático y judicial no es otra cosa que el lawfare que azota a todas las fuerzas progresistas de Latinoamérica", resaltaron.

Las intervenciones

Además de Fernández, en la cabecera estuvieron Pablo Moyano, uno de los titulares de la CGT --sorprendió la ausencia de Héctor Daer, otro de los secretarios generales y consejero del PJ--; el titular de la AFI, Agustín Rossi; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el canciller, Santiago Cafiero; los diputados Victoria Toloza Paz y Eduardo Valdés; el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; la legisladora Lucía Cámpora; la senadora Lucía Corpacci y la vicegobernadora del Chaco, Analía Rach Quiroga. La diputada Cristina Álvarez Rodríguez y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participaron por Zoom.

Fernández no iba a estar presente porque había viajado a Bariloche, pero decidió volver antes para participar. El encuentro, que estaba anunciado a las 18, finalmente comenzó después de las 19. Además de diputados, ministros, intendentes, dirigentes de La Cámpora, gobernadores, sindicalistas y representantes de todos los partidos políticos que integran el FdT, dejaron su mensaje virtual distintos líderes de la región como los expresidentes de Bolivia, Evo Morales; de Brasil, Dilma Rousseff; de Colombia, Ernesto Samper; y el exmandatario de España José Luis Rodríguez Zapatero. Samper expresó que "el lawfare afecta al estado de derecho porque se desconoce el derecho a la defensa. Lo que quieren es sacar a los líderes populares de la política, como pasó con Lula y ahora con CFK". Zapatero agregó que "Latinoamérica tiene que apoyar más que nunca a Cristina, a Brasil y a Colombia".

La dinámica del encuentro tuvo etapas. La apertura estuvo a cargo de Cafiero. "Estamos todos dispuestos a continuar dando esta batalla para que en la Argentina no haya más persecución judicial", dijo. Luego, hablaron los vicepresidentes del PJ y los miembros de los partidos. Cuando tomó la palabra, Manzur dijo que "lo que le pasó a CFK merece el repudio más enérgico y por eso es esta convocatoria. Creo firmemente en la inocencia de nuestra vicepresidenta". La sala se colmó de aplausos. A su turno, Pablo Moyano expresó que "CFK está sufriendo una causa inventada y vamos a acompañar todas las medidas que se tomen acá". Además, destacó que "reivindicamos la marcha que hicimos el 17 y creemos que es una buena noticia que se subieran las asignaciones familiares".

Las ideas rectoras

El documento original fue armado por Cafiero --que festejó su cumpleaños en la reunión del PJ-- Manzur y Rossi. Desde ese sector más ligado al Presidente, consideran que el peronismo se encuentra en los albores de "una larga pelea", y que por eso, la primera escala de este camino es realizar un congreso nacional. También confirman que, como todos los años, el 17 de octubre habrá una gran marcha, pero no consideran propicio organizar otras antes. "De todos modos estamos en estado de alerta y movilización", recuerdan.

Para ellos, lo central en todo este recorrido será lograr "federalizar y peronizar la discusión". "No se puede achicar el problema y reducirlo a una 'pelea de consorcio' por las vallas, o algo solo del PJ bonaerense o porteño. Tiene que estar la CGT adentro, hay que convocar e involucrar a todo el peronismo", afirman y creen que para eso, la herramienta del PJ nacional es central. "Desde los medios quieren decir que lo que está pasando es algo que molesta a la Cámpora o a los kirchneristas, tratan de achicarlo, pero acá hay una persecución al peronismo en su totalidad. Siempre que la oposición antagoniza con el kirchnerismo gana, pero si lo hace con el peronismo unido, pierde", opinan.

A la vicepresidenta, dicen, también le interesa que esa ampliación suceda y que en el centro de la escena no esté solo ella, por eso pide a sus seguidores que "canten la marcha peronista". "CFK es dueña de la identidad más potente de todo nuestro espacio y por eso la oposición está dispuesta a todo", subrayan en el FdT.