En el marco del debate que inició el 8 de agosto por la muerte de Diego Iván Pachao (20) sucedido en marzo de 2012, los jueces de la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación, hicieron lugar ayer al pedido del Ministerio Público Fiscal y mutaron la imputación contra los policías de la Comisaría Séptima acusados de “vejaciones” a “tortura seguida de muerte y privación ilegítima de la libertad”. Con esta nueva carátula el juicio se reanudará el 9 de septiembre.

En diálogo con Catamarca/12 la abogada de la familia de Diego, Natalia Páez, explicó: “Esto significa que hemos podido lograr que la verdad sea encuadrada legalmente como corresponde y es el delito de torturas seguidas de muerte. A lo largo de estas semanas de debate se cayeron todas las coartadas poco creíbles que tuvieron los imputados por más de 10 años”.

“La verdad salió finalmente a la luz y ahora el Ministerio Público Fiscal lo ve de la misma manera que nosotros. Es el fiscal el que tiene la facultad de imputar y el Tribunal respetó esa decisión”, agregó la abogada.

Páez explicó que lo que sucedió fue un reencauzamiento en el procedimiento “ya que cambio de ampliación de acusación (art 384 del Código Procesal Penal de Catamarca) a hecho diverso (art 385). Fue solo una cuestión técnica procesal sin ninguna incidencia en la decisión del Ministerio Público Fiscal que es autónomo y tiene el monopolio de la acusación de acuerdo a nuestro código de procedimiento”.

El artículo 384 señala que si de la investigación preparatoria o del debate surgiera la continuación del delito atribuido o una circunstancia calificante no mencionada en el requerimiento fiscal o en el auto de elevación, el Fiscal de la Cámara deberá ampliar la acusación. En tanto e articulo 384 explica que cuando el hecho es diverso del enunciado en la acusación, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 384.

La abogada recordó que fue en el debate por el homicidio de María Soledad Morales cuando se realizó este planteo sobre “hecho diverso” y fue aceptado también por los jueces. En aquel momento, fue la misma Cámara Penal 2, la que viró del delito de homicidio preterintencional por el que venía acusado Guillermo Luque al de violación seguida de muerte agravado por el uso de estupefacientes y por el concurso de dos o más personas, y lo condenó a la pena de 21 años de prisión y si el Tribunal y el Fiscal discreparen, éste formulará una acusación alternativa, fundada en el hecho considerado diverso.

En cuanto al nuevo delito propuesto; “tortura seguida de muerte”, Catamarca cuenta sólo con un antecedente previo sucedido el 20 de octubre de 2005 en la comisaría de la localidad de Miraflores y en el cual fue asesinado a golpes Félix Videla. En este caso, los policías Ronald Aragón y Jorge Romero fueron condenados como autores del delito de “torturas seguidas de muerte” y Pedro Claudio Brizuela, por "encubrimiento calificado".

Consecuencias

Tras aceptar la nueva calificación, los jueces del Tribunal pasaron a un cuarto intermedio hasta el 9 de septiembre para dar espacio a la presentación de nuevas pruebas. En este marco, los seis policías Gustavo Eduardo Bulacios, Ricardo Barrera, Jorge Duilio Montivero, Ramón Quevedo, Ricardo Varela y Claudio Yani Nieva, deberán volver a declarar.

Páez, señaló que con esta nueva realidad, podría solicitarse que se declare la imprescriptibilidad de los hechos y de esta manera también podría solicitarse durante los alegatos que los policías que fueron sobreseídos en estos años de espera para el debate, puedan responder por la responsabilidad que les cupiera en su caso. “La Convención Contra la Tortura, señala que estamos hablando de graves violaciones a los Derechos Humanos y en este marco el Estado se comprometió a condenarlos, por lo que podríamos hablar también de una implicancia de los funcionarios judiciales”, agregó.

En cuanto a las razones que tuvo el Fiscal para proponer este cambio de calificación, Páez explicó que las declaraciones de los peritos que realizaron la autopsia y la inspección ocular a la Comisaría Séptima, en donde fue torturado y falleció Pachao, fue determinante.

“Todos los imputados declararon que no fueron ellos y que no vieron nada, pero Diego estaba tirado en el patio a la vista de todos, es imposible que no lo hayan visto si estuvo tirado ahì toda la tarde hasta 1 de la mañana”, dijo la abogada.

“Para ir a las celdas si o si tenés que pasar por ese patio. Había movimientos de detenidos aquel día. Es imposible físicamente imposible que no lo hayan visto”, concluyó.