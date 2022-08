Un grupo de padres de alumnos de la escuela primaria 494 de la Villa de Antofagasta de la Sierra, cortaron la ruta por horas para reclamar por la falta de calefacción en el establecimiento escolar, lo que no les permite a sus hijos asistir a la escuela rural.



Elizabeth, la mamá de uno de los niños que concurre al establecimiento educativo, explicó a Catamarca/12 que las medidas de protesta iniciaron en horas de la madrugada y que no temían llegar con el corte al horario nocturno, cuando el clima presentas temperaturas bajo cero, por encontrarse esta localidad de la prepuna catamarqueña a 3.320 msnm.

“La ministra de Educación no se hizo presente y tampoco las autoridades gubernamentales. Estamos esperando a ver si alguien se comunica pero no hemos tenido respuesta. Supuestamente viene una persona que nos dijeron que iba a venir a hablar con nosotros y que en 45 días habrá mejoras, pero hasta ahora no vino nadie. Ya se viene la noche y las bajas temperaturas, pero nos vamos a quedar acá, aguardando a ver qué solución nos dan. Lo que estamos exigiendo es la presencia de la ministra, más que nada y de las autoridades gubernamentales”, dijo la mujer.

Cabe mencionar que desde junio pasado, tal y como reflejó este medio, miembros de esta comunidad educativa presentó una nota a la ministra de Educación de la provincia, Andrea Centurión, adjuntando una serie de pedidos que, consideran, son los mínimos e indispensables para que los alumnos puedan asistir presencialmente al establecimiento de manera normal. También, propusieron que se postergue el inicio de clases en la institución, cuando el clima sea más benéfico y, por lo tanto, compatible con las actividades escolares.

La solicitud principal de los padres, madres y tutores, está estrechamente ligada a las inclemencias climáticas y la ausencia de calefacción en el establecimiento escolar, más que nada, considerando que la escuela está ubicada en una localidad considerada inhóspitas por sus condiciones geográficas y las bajas temperaturas que se registran, que llegan a -0 en muchas ocasiones; motivo por el cual, junto a otros establecimientos educativo de la provincia, está acogida al Periodo Especial del ciclo lectivo; que tuvo su inicio el pasado 22 de agosto.

Alrededor de 150 alumnos actualmente concurren a dicho establecimiento y tampoco estarían dadas las condiciones sanitarias, detallaron, puesto que los baños ubicados en el establecimiento requieren refacciones para su normal utilización y funcionamiento.

Escuelas rurales

Cabe remarcar que este tipo de establecimientos educativos se encuentran ubicados en zonas de difícil acceso del territorio provincial, motivo por el que están adscriptas al régimen especial escolar que dio inicio la semana pasada.

Las escuelas de Catamarca acogidas contempladas por este régimen, que tiene sus actividades en los meses más calurosos del año, son 5 en el departamento Antofagasta de la Sierra, aunque en el departamento Andalgalá hay 11 más, en Belén 17, y 4 en Santa María.

El director de Educación Rural provincial, León Camji, comentó a Catamarca 12 “que el período comenzó en la misma época que empieza cada año; generalmente lo que es el período especial, comienzan las clases en agosto y terminan en mayo del año siguiente. Esto es desde siempre, así como el período común, las clases comienzan en marzo”.

Con respecto a los pedidos presentados ante el Ministerio, expresó que “hubo unas cuantas solicitudes, pero las clases empezaron con normalidad en todas las escuelas”, agregando que se solicitaron informes climatológicos en algunos casos puntuales.