El Gobierno nacional añadió a su página web la posibilidad de dar de baja la solicitud para percibir el subsidio en las tarifas de la luz y el gas de forma voluntaria, luego de que la semana pasada trascendiera que los beneficiarios de esta asistencia del Estado no podrán acceder a la compra de dólar ahorro.

En las últimas 72 horas, alrededor de 18 mil usuarios de la electricidad que se habían anotado en el registro por no tener ingresos suficientes para pagar la tarifa plena se bajaron para poder comprar el cupo de 200 dólares mensuales a precio regulado, informó el flamante interventor del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), Walter Martello.

"Día a día va creciendo el registro, pero con posterioridad al anuncio se registró una caída abrupta en las primeras 36 horas. Todo indica que se trataría de esto", afirmó en el programa radial de AM 750 Aquí, Allá y en Todas Partes.



El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Agustín D'Attellis, fue quien confirmó el viernes pasado esta decisión gubernamental durante una entrevista radial: "muy probablemente vaya a ocurrir, la posibilidad que ocurra existe y está clara", ratificó a radio Urbana Play.

“Si se revisa el historial, toda persona que recibe algún tipo de subsidio del Estado no tiene acceso a comprar dólares. Por ejemplo, quienes reciben la Asignación Única por Hijo (AUH), o recibieron un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) durante la pandemia, no pueden acceder al cupo de US$ 200”, había señalado el titular de la entidad bancaria.

Subsidios de luz y gas: cómo darse de baja

Tras conocerse la restricción a la compra del dólar ahorro, el Gobierno nacional habilitó la posibilidad para que los usuarios que se arrepintieron de inscribirse al registro para recibir el subsidio en las tarifas de servicios energéticos puedan eliminar su solicitud. También podrán hacer modificaciones, en caso de que lo necesiten. Para hacerlo, los beneficiarios deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial de Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Ingresar a la sección "Modificar o eliminar solicitud". Una vez dentro, tendrán que ingresar el DNI y el número de gestión que se obtuvo cuando se pidió el subsidio. Clickear en la opción "Eliminar la inscripción".

La inscripción a los subsidios sigue vigente

Walter Martello explicó que continúa abierto el registro para inscribirse al subsidio de las tarifas, ya que, según las bases de datos, hay usuarios que aplican para recibir el beneficio y aún no se anotaron.

En este contexto, el interventor del ENRE y exdefensor del Pueblo aseguró que el ente prevé continuar con la territorialización del subsidio y "salir a buscar" a quienes aún no están inscriptos.

Sobre este punto, el funcionario aclaró que, en el caso de existir usuarios que se registraron para recibir el beneficio en la tarifa final y no cumplan con los requisitos, la información será corroborada y denunciada de forma posterior a la facturación.

Por último, el funcionario señaló que "la limitación para el acceso a dólar ahorro cae sobre quien figura como titular del servicio".

Subsidios de luz y gas: los planes del Gobierno

Al día de hoy, según los registros del Gobierno, hay 7,3 millones de personas de todo el país que pidieron mantener el subsidio y 4,5 que ya quedaron sin la asistencia por no calificar por ingresos. Se especula con que el total son 11 millones de usuarios residenciales.

La decisión del Gobierno, que anunciará el Banco Central (BCRA), de no venderles dólares a los que pidan subsidios a los servicios, quedará compensada con otra decisión paralela. Se analiza dar de baja la traba que había para aquellos trabajadores de empresas que hubiesen pedido ATP para el pago de salarios. Todos esos empleados, hasta ahora, no podían comprar dólar ahorro, pero dentro de unos meses podrían volver a hacerlo. De todos modos, lo que primará es el dato del pedido de subsidios.



