El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni salió al cruce de los dichos del diputado macrista y exministro delaruista, Ricardo López Murphy, quien cuestionó las movilizaciones en respaldo a Cristina Kirchner y días atrás publicó un fuerte mensaje en las redes sociales en el que pedía frenar las marchas: "Son ellos o nosotros".

“¿Qué es lo que se proponen? ¿Cada uno demostrar que es más duro respecto de un rector político? ¿Qué es este fomento de la violencia? ¿Quién es el que siembra el odio, el que habla de ellos o nosotros? Ni ellos ni nosotros. En una democracia no hay un ellos o nosotros. Eso lo podía decir Hitler”, cuestionó Zaffaroni por AM750.

El tuit que López Murphy publicó el sábado.

La respuesta de Zaffaroni llega, precisamente, después de que el actual diputado y exministro de Economía de Fernando de la Rúa, Ricardo López Murphy, asegurara, en medio de las manifestaciones del Frente de Todos, en un comunicado por sus redes sociales, que “son ellos o nosotros”.

“Es orden o es caos. Se avecinan tiempos difíciles, porque nos enfrentamos a una banda de delincuentes, de incendiarios, de políticos corruptos e incompetentes. Tenemos el deber de enfrentarlos sin vacilaciones, por la libertad. El único camino es la ley”, señaló el exministro que, en sus pocos días en Hacienda, propuso reducir las cuentas fiscales, bajar los salarios, jubilaciones, despedir empleados públicos y recortar los presupuestos de salud, educación y asistencia social.

“¿Qué es esto de ‘ellos o nosotros’? Jugar una interna a ver quién es más odiador. ¿Nos hemos olvidado de todas las víctimas de nuestra historia? Esto es inadmisible. Es hora de llamar a la razón, a la racionalidad. Esta no es forma de jugar políticamente. Con esta agresión ponen en peligro la propia autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Pretendido hacerla cargo de algo que no son sus funciones. ¿Quieren volver a 1880?”, añadió Zaffaroni.

Larreta y el "atentado a la autonomía porteña"

Por otro lado, Zaffaroni cuestionó con firmeza la actitud del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones a la vivienda de la vicepresidenta y la negativa a acatar las órdenes del juez porteño Roberto Gallardo, que en un fallo recordó que la seguridad de los funcionarios nacionales corresponden a las fuerzas federales.

“El escándalo del juicio a Cristina Kirchner realmente conmovió al pueblo en todo el país. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en todas las provincias. El pueblo se manifestó en forma pacífica, haciendo uso de la no violencia. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires tuvo una particularidad: la intervención de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, advirtió Zaffaroni.

Explicó: “Intervención que no le cargo a la policía. Ni a los hombres y mujeres de la fuerza, sino a su conducción política. No nos confundamos. Es ahí. El Jefe de Gobierno de la Ciudad ha puesto en peligro la autonomía. Esta intervención policial, agresiva, provocadora, tratando de convertir una muestra de afecto pacífica en algo violento, hasta el punto de depositar volquetes con piedras a la mano de la gente, aparte de agresiones, detenciones a personas con fueros, esto me recuerda a la época de Nicolás Avellaneda.

“Agradezco al juez Gallardo la defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Porque realmente puso las cosas en su lugar. Dijo, momento, la Ciudad es autónoma, pero es la capital de la República. Por consiguiente, la seguridad de las autoridades federales corresponde a las policías federales. La autonomía fue lesionada por un abuso de poder del Jefe de Gobierno de la Ciudad”, concluyó.