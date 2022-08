El presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, catalogó al secretario de Comercio, Matías Tombolini, como “un lobbista de los empresarios”. El enojo surgió tras el encuentro entre el funcionario y representantes del sectorpara analizar los precios y evaluar la continuidad del fideicomiso del trigo, que garantiza un costo de harina subsidiada para los productores.

Según relató Mora, cuando desde el sector panaderil le señalaron al secretario de Comercio el lugar “social” que ocupa el pan en la mesa de los argentinos, el funcionario les respondió que “las cuestiones sociales las dejen para otros funcionarios” y les pidió hablar únicamente “de economía”.

“Nos enoja. Es un funcionario no tiene lo que tiene que tener para usar la lapicera. El fideicomiso representa que la harina esté subsidiada. Él propone subsidiar directamente a las panaderías. Cosa que es imposible. Porque venimos de una pandemia, tenemos muchos panderos inhibidos. Muchos no pueden recibir dinero en sus cuentas. ¿No pueden manejar 20 molinos y van a manejar 60 mil panaderías?”, cuestionó por AM750.

Luego, apuntó directamente contra Tombolini: “Le está dando la derecha a un empresariado. Parece un lobbista de los empresarios. Cortan el hilo por lo más delgado. Si pagamos la luz y el gas, no pagamos otra cosa. No tenemos espalda. Cuando le dijimos que el rol del Estado era auditar para que los empresarios no tengan ganancias escrupulosos, nos dijo que no estaba para eso. Que no estaba para auditar los precios. Que no estaba a favor del control de los precios. Es de esos funcionarios que no funcionan”.

Mora comentó que, por el enojo, varios representantes del sector abandonaron la reunión antes de que termine. “Por miedo a un fallo judicial levantan esto (por el fideicomiso). Es inconcebible. Antes de seguir sacando flautas de pan, vamos a tener que sacar al secretario de Comercio”, señaló.

Y redobló: “Tenemos un presidente que dijo que íbamos a darle batalla a la inflación. Con este soldado, mejor que entregue la bandera y no vaya a la guerra. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Vamos a estar peleando cuestiones que defienden el bolsillo de la gente. Tiene que entender que lo está haciendo es darle la veña a los empresarios. Las medidas tienen que ser a favor de la gente”.

Finalmente, Mora aclaró que no están cerrados al diálogo: “En este contexto, no lo vamos a avalar. Yo me levanté de la reunión y me fui. A los 5 minutos pasó lo mismo con la organización de Buenos Aires. Quedó la porteña y a nivel nacional. A ellos les dijo que quería mantener el diálogo y llegar a una solución. Cuando se le acabe la harina que tienen las panaderías, va a haber un aumento”.