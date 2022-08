El Ministerio de Salud Pública de Tucumán informó este miércoles un brote de neumonía bilateral de origen y etiología desconocidos, en el Sanatorio Luz Médica, de la capital provincial, donde se registraron seis casos: dos personas murieron, hay tres graves en terapia intensiva y un paciente con tratamiento domiciliario.



Según Luis Medina Ruiz, ministro de salud de Tucumán, se descartaron sospechas de que se tratara de covid, influenza, gripe A, gripe B y Hantavirus, cuyos tests dieron negativos.



El Ministerio de Salud Pública de Tucumán envió al Instituto Malbrán las muestras tomadas de los pacientes para determinar el origen de esta neumonía bilateral. Esos resultados estarán este viernes. "Hay estudios que se hacen con serología, con tiras reactivas y demás, y otros que dependen de cultivos. Cuando se habla de legionella y leptospira, son bacterias que necesitan un cultivo, y eso lleva días. Algo vamos a tener preliminar antes del fin de semana, esperemos; estamos en comunicación todos los días con el Malbrán, y la semana que viene tendremos certezas", detalló el ministro de salud provincial.



¿Cuántos casos hay hasta el momento?

Se informaron seis personas afectadas, de las cuales dos fallecieron. Uno, era un médico del sanatorio privado donde se detectó originariamente el brote, que falleció este lunes. El otro, un hombre de 45 años, enfermero del mismo lugar, que murió esta tarde. Según la información oficial, tenía comorbilidades y estaba internado en el hospital Eva Perón desde el 21 de agosto. No se informaron nuevos casos y se hace un seguimiento de los contactos estrechos de las personas afectadas

¿Cuál es la situación de los pacientes?

Los tres pacientes que quedaron internados en terapia intensiva están graves, con asistencia respiratoria mecánica. En tanto, el paciente restante, está recibiendo un tratamiento ambulatorio en su casa.

¿Cuáles son los síntomas?

Es una enfermedad que todavía no fue identificada. El cuadro clínico es parecido a una gripe, e incluye dolores musculares, fiebre alta, falta de aire, vómitos, diarrea.

¿Cuál es el origen de esta enfermedad?

Las sospechas de covid, influenza, gripe A, gripe B y Hantavirus fueron descartadas. Aún no se encontró la etiología de la enfermedad. Se continúan investigando no solo virus, sino también de bacterias, con cultivos por medio de un estudio que se llama FilmArray, que investiga 25 gérmenes.

¿Es una enfermedad contagiosa?

Los seis casos comparten un nexo que es el Sanatorio Luz Médica. Sin embargo, las autoridades sanitarias los consideran "casos aislados", y no se registraron nuevos pacientes con esta patología. Pero no se sabe si se trata de un virus o una bacteria lo que provocaron esta neumonía en los seis pacientes. No se descartan posibles causas que sean tóxicas o ambientales

¿Qué medidas preventivas se tomaron?

Las autoridades sanitarias aconsejaron seguir con las medidas que se establecieron al principio de la pandemia de covid: el uso del barbijo, el distanciamiento social en espacios cerrados y lavado de las manos.

¿Cuáles son las medidas de bioseguridad adoptadas?

El Sistema Provincial de Salud impuso medidas de estricto control en los lugares donde están internados los tres pacientes en terapia intensiva: dos en el sanatorio donde comenzó el brote, y uno en un hospital. Todos están aislados, al igual que el paciente que recibe el tratamiento en su domicilio. Y se continúa con el seguimiento de los contactos estrechos de las personas contagiadas.