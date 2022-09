El senador nacional Marcelo Lewandowski (foto) participó de la reunión de la Comisión de Agricultura, donde expuso el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan Jose Bahillo. Durante el encuentro, Lewandowski destacó que "fue el gobierno del 2003 en adelante quien a través del Banco Nación evitó los remates de los campos de pequeños productores". "Al día de hoy el Banco Nación ha otorgado cerca de 2 billones de pesos en líneas de crédito, en este poco tiempo, y lo ha hecho para industrias y para el sector del agro. En mi provincia, Santa Fe, la industria está explotada de mano de obra, incorpora constantemente trabajadores y le falta personal capacitado. Muchas de esas empresas hace 4 o 5 años estaban al borde de la quiebra. Quiero recordar esto para poner las cosas en contexto".

Luego de esa introducción el senador nacional consultó a Bahillo sobre dos temas puntuales. "El primero es la diversificación de nuestros alimentos y el trabajo de los periurbanos. Es fundamental ayudarlos y potenciarlos. Muchas de esas producciones se dan en los pueblos, a veces intentan pero no tienen todas las herramientas para agregar valor a sus producciones. La segunda consulta tiene que ver con el ganado ovino porque he recibido algunas consideraciones o comentarios que sostienen que debemos diversificar y poder criar la mayor cantidad de animales de todo tipo y así ampliar el consumo en la mesa de los argentinos. Tengo entendido que exportamos solo el 20% del cupo que tenemos a la Unión Europea de carne ovina. ¿Esto se puede revertir y qué política se puede llevar adelante para modificar esa realidad?"

Bahillo coincidió con el contexto detallado por el legislador nacional y añadió: "Es una agenda de crecimiento y no la agenda de subsistencia como teníamos hace 2 años". Asimismo agregó: "Seguro que hay cosas para resolver pero no podemos negar que los sectores productivos cuando nos vienen a ver lo hacen con una agenda de crecimiento y no una de subsistencia. Nos vienen a consultar por inversión para desarrollarse, para abrir nuevos mercados, para ampliar la planta o para hacer más granjas. Estamos para resolver esas cosas".

Puntualmente sobre las consultas de Lewandowski, Bahillo sostuvo: "Creo que las políticas que tienen que ir a los productores de los periurbanos del sector de hortalizas y de otros pequeños artículos tiene que estar vinculadas con comercio de cercanía o ferias de barrio. Hay que apoyarlos y de hecho Agricultura Familiar y nosotros también estamos pensando en un programa para llegar a esos sectores a través de la agenda de los intendentes. Ellos son quienes conocen mejor que nadie esas realidades productivas de esos sectores sociales".

"En cuanto a los ovinos el problema más grande es la enorme informalidad que tiene. Sumado a que no se declara la existencia de cabezas, no se pueden sacar guías de traslado y no se pueden faenar en los frigoríficos. Por lo tanto el frigorífico no puede cumplir con las cuotas de exportación o con un mercado formal. Para mí el principal problema que tiene en parte el sector es la informalidad, después hay cuestiones macroeconómicas que le están afectando al sector". Además el secretario adelantó: "Me han hecho llegar de la cámara sectorial un pedido de audiencia y seguramente la semana que viene lo vamos a estar trabajando".