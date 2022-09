Según el Centro de Estudios Agrarios, agosto fue uno de los peores meses en cuanto a liquidación de cosechas de soja de los últimos 20 años, siendo casi la mitad del promedio. Habitualmente en agosto se rinden entre 2 y 3 millones de toneladas, sin embargo en 2022, a pesar de los incentivos monetarios impulsados por el Gobierno con el lanzamiento del llamado “dólar soja”, el número no superó el millón y medio de toneladas.

Según el director del Centro, Matías Strasorier, parte del fracaso de la liquidación de divisas tiene que ver con un mal diagnóstico del Gobierno nacional. “El dólar soja fue una medida tomada desde Capital Federal y no desde las provincias donde se produce”, sintetizó el especialista. Y añadió: “Era confusa y estaba lejos de la demanda que el sector tenía. Más allá de si la demanda es correcta o no”.

En concreto, el “dólar soja” fue impulsado por el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, a finales de julio. Promovió la creación del nuevo instrumento que dispuso incentivos financieros y cambiarios para que los productores de soja liquiden las exportaciones acumuladas en silobolsas antes del 31 de agosto.

Para ello, el régimen preveía que el 70 por ciento de lo que se venda sea ser aplicado a un depósito a la vista en pesos ajustado por la evolución del dólar y el 30 por ciento restante utilizado para la compra de dólares con una cotización equivalente al tipo de cambio oficial más el impuesto País y el adelanto de ganancias.

A pesar de que ya durante el anuncio la medida generó dudas en el sector agropecuario, en diálogo con AM750, Pesce se manifestó entusiasmado y estimó que la liquidación alcanzaría los 18 mil millones de dólares. "Creo que van a liquidar, si no, no hubiéramos sacado la medida", sostuvo.

Crítico, y tras señalar el fracaso de la medida, Strasorier cuestionó: “No sé quién asesoró a Pesce en esa medida. Quienes tienen la capacidad de tener la soja guardada no entraron. No son los pequeños productores sojeros. Son los grandes grupos de siembra. Ese sector estaba pidiendo que la tonelada de soja se pague al blue y no al oficial, que en ese momento llegó a los 350 pesos”.