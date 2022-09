El actor estadounidense Richard Roat, célebre por su participación en sitcoms emblemáticas como "Seinfeld" o "Friends", falleció a los 89 años en la ciudad de Orange, en California, confirmó su esposa a medios especializados en Hollywood.

Si bien el actor murió el 5 de agosto pasado, la noticia trascendió en las últimas horas. El artista, nacido en Connecticut en 1933, tuvo una extensa carrera en televisión: durante casi cinco décadas participó de las series y sitcoms más populares y recordadas de Estados Unidos,

Roat llegó a participar en hasta 130 producciones distintas. Además de haber aparecido en uno de los capítulos de "Seinfeld" y de "Friends", el actor es recordado por su trabajo en algunas de las series más reconocidas de la pequeña pantalla estadounidense desde la década de los setenta: Columbo (1968), "Charlie´s Angels" (1976), "Dallas" (1978), "Hawaii Five-O" (1980) o "The Golden Girls" (1985) son solo algunos de los muchos títulos en los que participó Roat.

Su trayectoria televisiva comenzó en 1965 encarnando al doctor Jerry Chandler para la telenovela "The Doctors" en el que sería su papel más prolífico, ya que con él acumuló más de 170 capítulos. En tanto, durante los ochenta y los noventa, el intérprete seguiría siendo una figura muy demandada para producciones televisivas, colaborando en más de una decena de ellas, entre las que destacan "ALF" (1986), "Murphy Brown" (1988) o "The Fresh Prince of Bel-Air" (1990).

La última aparición televisiva de Roat ocurrió en el año 2009, con su último papel para la serie de acción "24". El actor también participó en largometrajes como "American Hot Wax" y "Corvette Summer", ambos estrenados en 1978, y se desempeñó en diversas obras de Broadway e incluso trabajó como asesor fiscal para empresas de organización de espectáculos.

Murió Richard Roat: en qué capítulos de Seinfeld y Friends participó

Roat será recordado por su versatilidad a la hora de interpretar numerosos papeles para las series más reconocidas del mundo.

En el caso de la popular sitcom de finales de los 80 y la década de los 90, "Seinfeld", actuó junto a Julia Louis-Dreyfus como el Dr. Berg. Participó en el episodio de la octava temporada "The Package", en el que calificó al personaje de Dreyfus, Elaine, de "paciente difícil".

Por otro lado, en "Friends", interpretó a Burt, un amigo de Ross con quien compartía la profesión de docente, quien se mostraba preocupado porque el personaje que encarnaba David Schwimmer quería mantener una relación secreta con una estudiante.

Seguí leyendo: