Al comienzo de su adolescencia, Facundo Yalve quería ser futbolista. Para el Club Atlético Lanús, si se podía. Más de una vez se había imaginado alzando un trofeo con la granate. Hasta que lo hizo, con todo y casaca, la semana pasada. Bajo su alias Evlay, se convirtió en el primer sub-30 en ganar la distinción a Productor del Año en los Premios Gardel, en este caso por Oscuro éxtasis, el disco de Wos, el proyecto de su amigo Valentín Oliva. Pero también lo podría haber ganado con Parte de mí, de Nicki Nicole, otro álbum nominado que produjo junto a Bizarrap y Mauro de Tommasso.

El bigote patente como casi siempre, el pelo al aire como pocas veces, una chaquetita negra y abajo la camiseta, así llegó a una gala en la que estaba entrometido en 16 nominaciones, 5 más que las de los Gardel 2020 donde también la rompió por su trabajo en Caravana, de Wos.

"Me puse la camiseta de Lanús porque soy de ahí, y me parecía un buen momento para representar al barrio", cuenta el productor de 28 años antes de viajar a Santiago de Chile, donde hoy toca con Wos en el Caupolican. Después andarán por Colombia, Perú, México y la cancha de Argentinos Juniors, donde harán doble función con entradas agotadas, el 28 y el 29 de octubre.

► De Caraza a Miami

La camiseta del Lanús de la temporada '11-'12 no es la primera referencia a su enclave conurbano. En 2020 había sacado 1824 #1, una serie de investigaciones rítmicas flasheras con títulos de líneas de colectivo de la zona, bajo el ala de un EP titulado con el código postal de Lanús Oeste. Un EP donde soltó la muñeca antes de ponerse a trabajar en un disco "más de canciones" repleto de sus amistades musicales.

Ese lanzamiento dio origen, además, a un sello también georreferenciado con su terruño de zona sur: Caraza Records, una casa abierta para editar productores y músicos amigos que no estaban teniendo suficiente difusión o que querían publicar material distinto, como Molok0, Yesan o Brian Taylor, o mismo compañeros clave en la banda de Wos y otros proyectos contemporáneos, como Fran Azorai y Tomi Sáinz.

Todos esos movimientos fueron eco de un momento bisagra que venía de un tiempo atrás, cuando entre 2018 y 2019 hizo el salto de dejar de laburar para una agencia como técnico de sonido, y meterse a fondo con la música que le gustaba y que hacían sus amigos. Esos que se había hecho en la escuela, en la calle, en las redes y en los festipunks de Grooveland, más cerca de su casa, o de Speed King, en capital.

"Nos conocemos casi todos del ciclo Avalancha. Yo tenía mi banda punki con la que tocaba para 15 personas, Molok0 era de una banda más hardcore, estaban Yesan, Fracchia", recuerda Evlay. Altísima concentración de productores por metro cuadrado: "De vez en cuando hacemos algunas juntadas full producers, full nerds, y es re lindo, pero en general pasa poco porque estamos todos hasta los huevos, mal".

"Ni en pedo tenía en mente la figura de ser productor, ni sabía lo que era el rol", dice sobre su transformación en Evlay Beats. "Venía siendo asistente de estudios o de grabación, que en cuanto a guita no era nada. O trabajando en una agencia con tareas que no me llenaban, como estar días editando una pista de voz. Me puse a hacer música con amigos y recién me terminé de dar cuenta de que había tomado el trabajo de productor cuando vi que estaba en el estudio con ellos, pero parado en otro lugar."

En la descripción en YouTube de LIVRE, el disco con el que CA7RIEL apareció a fines de 2018, todavía dice que fue "mezclado por Evlay así nomás en media hora". Unos meses después produjo OUKE, el primer hit crossover de la dupla con Paco Amoroso. Después vinieron Caravana con Wos, temas como Colocao con Nicki, y los discos de la rosarina y de Tiago PZK, hasta terminar en Miami tocando con la misma viola que usaba en el Guitar Hero, pero con Fender bancándolos (a la guitarra y a él).



Crédito: Alejandra Morasano

► Working Class Guitar Hero

"Por mi metodología de laburo, me cuesta meterme a un proyecto si no tengo o no desarrollo una amistad. También trabajamos el disco de Acru juntos con Veeyam. En esos casos hay una amistad y una relación que te querés juntar todos los días a hacer música.", comparte Yalve. "Lo que más me flashea de todo esto son las amistades que se van armando, y conocer personas tan freaks con su arte. Desde eso hasta cuestiones personales como poder vivir de la música, alquilarme una casa."

--¿Cómo arrancó tu mambo con el sonido y los fierros?

--Mi amor por el audio arrancó full nerd, cero sensibilidad artística. Me interesaban los equipos, saber armarlos, algo de luthería, pedales, full cursito para ser el más nerd que podía. Pero si no tengo el último plugin, uso el que tengo, lo que me funcione en el momento. A medida que fue pasando el tiempo empecé a mezclar esos intereses con la sensibilidad de hacer música.



--¿Y ahora cómo es?

--Y, ahora pasa de todo. Ahora podemos tener los equipos y el tiempo con Valen y nos podemos ir cuatro días solos a laburar un disco mientras ranchamos y se va generando la data. Pero también hay chicos con los que antes nos juntábamos y salían tres temas, y ahora hay que combinar una estructura de sellos, agencias, equipos... y se te va el tiempo e hiciste un tema o medio. Con Nicki y con Tiago, por ejemplo, nos veíamos todos los días cuando hicimos sus discos, pero después empezaron a full a tocar, yo estaba tocando con Valen, y las agendas se fueron poniendo más intensas.

Igual, Facundo siempre tiene tiempo para amigos y música. Por eso también está "trabajando fuerte" con CA7RIEL y Paco Amoroso, que están queriendo armar su disco de regreso y lo sumaron en la etapa de composición de los temas. Después de tener su parte en ocho premios Gardel (4 con Wos, dos con Nicki, uno con CA7RIEL y uno con Tiago PZK) y de haber levantado el de Productor del Año y el de Oro, naturalmente la lista de colaboraciones va a engordar. Pero por ahora disfruta de un momento más tranquilo.

"Tranquilo", para el mindset de Evlay, es esto: mientras arrancan la gira latinoamericana, Evlay y Wos, Facundo y Valentín, están armando los vivos de la cancha de Argentinos. En los momentos que cortan, Yalve aprovecha para trabajar "temitas sueltos" con amigos músicos, generando bases, flashando y juntándose con sesionistas para hacer archivo de beats y samples. "Es un momento de explorar y ver para dónde va el audio nuevo, porque después de tres discos con Valen hay que reformular, encontrar audios nuevos", dice, metiendo en el medio el EP Tres puntos suspensivos.

--¿Nada que no sea música?

--Sí, disfrutando siempre de amigues y ahora mucho de andar en bici. El otro día quedamos cebados con el documental del robo al banco de Acassusso y nos fuimos hasta allá pedaleando, bajamos al canal y todo.



--Y los Gardel, ¿qué cebe te dejaron?

--Me encantó hablar con Corvata, yo iba a ver a Carajo, full fan. También flashé con Palito y con Lerner. Y crucé a León Gieco en el baño pero me dio pudor saludarlo.

--¿Por qué flashaste con Palito?

--Porque es Palito, ¿cómo no vas a flashar con Palito?

Crédito: Alejandra Morasano





