Con Vaca Muerta como excusa, dirigentes industriales y funcionarios se reunirán en Neuquén por los festejos por el Día de la Industria que organiza cada año la Unión Industrial Argentina (UIA). El presidente Alberto Fernández cerrará una jornada en la que habrá discursos que pondrán eje en la oportunidad en materia energética como visión de largo plazo, pero también le reclamarán por los problemas macroeconómicos que restringen el acceso a divisas para la importaciones del sector.

Es la primera vez que la celebración se realiza en Neuquén: "Fue una decisión estratégica de Daniel Funes de Rioja (presidente de la UIA) hacerla allí, porque Vaca Muerta ya es una política de Estado", aseguraron a este diario fuentes de la entidad. La industria en su totalidad se ve particularmente beneficiada con el desarrollo de la cuenca, ya que gran parte de la maquinaria necesaria para la etapa de desarrollo - desde la perforación hasta la terminación- tiene maquinaria y equipos nacionales.



"La agenda energética se encuentra al tope de las preocupaciones de la industria local e internacional", resumió la entidad en un comunicado. Una alta fuente de la UIA realizó un análisis del mercado energético internacional, con una escasez que puede llegar a ser "dramática" en los próximos diez años; el carbón y el petróleo demonizados por su impacto en el medio ambiente, y las renovables desarrollándose a paso lento. "En este escenario, el gas no deja de ser una energía fósil pero es una alternativa más noble".

Los beneficios del desarrollo de gas no convencional en la cuenca neuquina se pueden resumir en tres: genera dólares de manera directa gracias a la exportación, aumenta la competitividad de toda la industria porque baja los precios de la energía y posiciona geopolíticamente al país en un mundo en que la energía escasea.

Si bien el eje central de la reunión estará puesto en el largo plazo, los industriales no dejarán pasar la oportunidad para hacer (en on o en off) sus reclamos por la marcha económica del país. "Los dólares que faltan para la producción", responden cuando se les pregunta por la principal problemática actual.

Y temen que este ajuste impacte negativamente en los números de actividad industrial, que no paran de crecer: "Cerramos el primer semestre de este año con el mayor nivel de actividad industrial desde por lo menos el 2016 y el Indec publicó el dato de que estamos casi al 69,1por ciento de la capacidad instalada de todo el sector industrial con un crecimiento de 6,9 por ciento interanual”, indicó el Secretario de Producción Ignacio de Mendiguren en diálogo con Télam.

El empleo industrial lleva 26 meses consecutivos de creación de trabajo registrado. Supera en 86.000 los puestos de diciembre de 2019, lo que representa el mayor nivel en cuatro años. En junio se crearon más de 7.200 puestos de trabajo formales en la industria argentina. De los 16 sectores industriales, 14 crecieron en junio respecto del mismo mes de 2021 y 15 lo hicieron respecto a igual mes de 2019.

Sobre los ajustes que está realizando el gobierno, mencionan el aumento de tarifas y el parate a la obra pública como posible impacto para frenar el crecimiento. Con todo el combo - restricción de acceso a las importaciones, y ajuste-, creen que la actividad industrial crecerá 5 por ciento este año, lo que significa una desaceleración con respecto a la recuperación exponencial de 15,8 por ciento con la que cerró la producción manufacturera en 2021frente a un 2020 de pandemia.

La agenda



El evento que se realizará en el Parque Industrial Neuquén, contará con la presencia de funcionarios nacionales y provinciales, autoridades de la UIA, representantes de las principales cámaras vinculadas al sector y las empresas más importantes de la cadena de valor del petróleo y el gas, entre otros. En el público estarñan José Ignacio de Mendiguren y Wado de Pedro. No asistirá Paolo Rocca.

La primera actividad de la jornada será el panel “Vaca Muerta y la transformación energética e industrial argentina”, donde representantes del sector energético abordarán los diferentes desafíos de las cadenas de valor del petróleo y del gas. Participarán el gerente de Estrategia Supply Chain de YPF, Emiliano Pérez Sigillo; el vicepresidente de Planificación y Estrategia Operaciones Upstream de Pan American Energy, Juan Martín Bulgheroni; el vicepresidente de Supply Chain en Tecpetrol, Guillermo Murphy; y el presidente de Cintolo Hermanos y miembro del Comité Ejecutivo UIA, José Luis Cintolo.



Los discursos del Presidente de la Nación, Alberto Fernández; el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, serán el cierre de las actividades de la jornada.