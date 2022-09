Fernando Andres Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner este jueves a la noche en Recoleta, llevaba una pistola Bersa calibre 380 con cinco proyectiles, con la que gatilló a centímetros de ella.



Según confirmaron a Página/12, el arma tenía cinco proyectiles pero se encontraba mal la corredera, de acuerdo con una pericia preliminar. Por eso no habría hecho el movimiento hacia atrás y, como la bala no ingresó en la corredera, no salió cuando la pistola fue gatillada.



Sabag Montiel, brasileño de 35 años, fue puesto a disposición de la Justicia por el ataque a la ex Presidenta, ocurrido mientras firmaba ejemplares de Sinceramente y saludaba a la militancia en la puerta de su casa, en Juncal y Uruguay, de Recoleta.



Quién es el hombre que le disparó a Cristina Kirchner

