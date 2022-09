El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó este jueves el cuarto informe de su gobierno, en el que destacó la disminución de la desigualdad y la pobreza, un aumento de la cantidad de inscriptos en el seguro social y los programas de bienestar social para los adultos mayores.

Subrayó que se alcanzó una estabilidad financiera sin tener que aumentar los impuestos, subir el precio de los combustibles o endeudar al país a pesar de la inflación. Destacó, que gracias a esto, el sector agropecuario creció y que la calidad de vida de la población mejoró.



“Estoy absolutamente convencido, y ojalá que esto se pueda compartir con más gente en México y en el mundo, que la paz es fruto de la justicia y que la clave para conseguir la tranquilidad está en la atención a los jóvenes, a la población más vulnerada y a los marginados de los beneficios del desarrollo”, enfatizó.

En referencia a los delitos, el mandatario mexicano dijo que disminuyeron un 23,4% con respecto al año pasado, al igual que los homicidios (10,4% menos). “Quizás algunos no lo sepan por la campaña amarillista de los medios de comunicación que actúan en contra de nosotros”, aseveró.

Seguidamente, indicó que los datos presentados reafirman “su tesis” de que no alcanza solo con el crecimiento económico, sino que también es “indispensable la justicia en la nueva política económica, moral y social” que se ha ampliado desde principios de su gobierno. “Consideramos que lo fundamental no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo”, agregó.

Defendió su propuesta para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de Defensa "para que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal".

“El propósito no es militarizar ni ir al autoritarismo, sino vigilar el crecimiento sano de la principal institución de seguridad pública del país. Que nadie se haga el que no sabe, no se permite la violación de los derechos humanos. La autoridad no es cómplice y encubridora, ni ejecutora de torturas y masacres. No se admiten relaciones de complicidad con nadie. Se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo a todos los que cometen delitos”, sentenció.

Por otra parte, AMLO afirmó que el fin del Estado es crear las condiciones adecuadas para que los ciudadanos "vivan felices", haya crecimiento económico y productividad para alcanzar el bienestar material y el bienestar “del alma”.

“Es conveniente expresar que más allá del simple crecimiento económico, lo fundamental estriba en desterrar la corrupción y privilegios para destinarlo en beneficios para el pueblo y de manera especial, para los más pobres y marginados”, puntualizó.

Finalmente, hizo hincapié en que en México “ya no domina la oligarquía”; “la corrupción no se tolera ni hay impunidad”; “se acabaron los privilegios fiscales”; “que no hay lujos en el gobierno”; que el país “está recuperando su prestigio en el mundo”; que “el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos”; que “existe la libertad religiosa y que el Estado es laico”. "La mayor riqueza del país es la honestidad del pueblo”, afirmó.