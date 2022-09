Ante la feroz campaña de persecución judicial e intento de proscripción política a la que es expuesta la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, como integrantes en sus diversas expresiones del deporte argentino, afirmamos nuestra total solidaridad y acompañamiento a quien, como expresidenta de la Nación y líder política del movimiento peronista, fue artífice desde el año 2003 junto a Néstor Kirchner en la obtención de conquistas sociales y ampliación de derechos en favor de la ciudadanía y en particular, de los sectores populares.

Son esos doce años de avances en favor de los más desposeídos, afectando intereses corporativos y hegemónicos, de políticas de memoria, verdad y justicia en el plano de los derechos humanos, de integración regional con los países de América Latina, de nuevos derechos sociales y culturales, de lo que los verdaderos factores de poder pretenden tomar revancha, a la vez que marcar como un designio futuro a quienes osen enfrentarlos.

Es por eso que un sector del poder judicial actuando como casta de esos poderosos, y aliado a las expresiones políticas que les garanticen impunidad para sus negocios, pretenden condenar a Cristina Fernández de Kirchner sin pruebas, zarandeando las leyes como si fueran una pelota de fútbol, de la que se creen amos y dueños. Buscan proscribir y atacar a quien también llevó adelante la última gran política pública en el deporte, en concordancia con las ejecutadas por los primeros gobiernos del General Juan Perón, permitiendo el acceso al deporte y la actividad física a las mayorías populares, desarrollando el deporte social y apuntalando al de “altorendimiento”.

El pueblo argentino no va a permitir que se cometa esta maniobra política, judicial y mediática con el falso nombre de “justicia”. Como actores del deporte y la actividad física en sus diferentes dimensiones, vamos a salir nuevamente a la cancha -de la que nunca nos fuimos-con fuerza y pasión a defender a la líder del peronismo, que no es otra cosa que defender la justicia social, la independencia económica y la soberanía política para nuestra Nación.





MESA FEDERAL DEL DEPORTE DEL FRENTE DE TODOS, ADHIEREN:

Inés Arrondo, (Secretaria de Deportes de la Nación); Gerardo Montenegro(Senador Nacional Frente de Todos); Magali Mastaler (Diputada Nacional Pcia. de Santa Fe yPresidenta del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte); Gisela Marziotta (Diputada NacionalFrente de Todos); Lucila Masin (Diputada Nacional Frente de Todos), Mabel Carrizo (DiputadaNacional Frente de Todos); Mónica Macha (Diputada Nacional Frente de Todos y Presidenta dela Comisión de Mujer y Diversidad de la HCDN); Marisa Uceda (Diputada Nacional Provincia deMendoza Frente de Todos); Jorge Verón (Diputado Nacional Frente de Todos); TomásLedesma (Diputado Nacional Entre Ríos Frente de Todos)Claudio Morresi (Legislador por laCiudad de Buenos Aires Frente de Todos y Presidente de la Comisión de Deportes de laLegislatura de la Ciudad de Buenos Aires); y Maia Daer (Legisladora por la Ciudad de BuenosAires Frente de Todos); Juan Lara (Director de Deporte Comunitario Secretaría de Deporte dela Nación); Marcos Cianni (Director Provincial de Deporte Social y Campora Deportes); MarianaDe Gregorio (Directora de Clubes Subsecretaria de Deportes de la Provincia de Deportes);Daniel Lavateli (Secretario de Deportes de la Provincia de Catamarca); Carlos Dapello(Secretario de Deportes de Santiago del Estero); MartÍn López (Secretario de Estado, Deportesy Recreación de Santa Cruz); Osvaldo López Cuevas (Presidente del Instituto del DeporteChaqueño); Javier Fernández (Secretario de Deportes, Cultura y Turismo de Ezeiza); NicolásMellino (Secretario de Culturas y Deportes en Quilmes); Rodolfo Pino (Secretario de Deportesde José C. Paz); Mauro Schmahl (Subsecretario de Deportes en Merlo); Sebastián Bendaña(Gerente Ejecutivo de la Agencia de Deportes, Cultura y Juventud de Río Grande); AdriánRomani (Director de Deporte Municipal de Gualeguaychú); Cristian Gómez (Director de SanVicente); Federico Ricci (Director de Desarrollo Deportivo Subsecretaria de Deportes);Leonardo Troncoso (Director de Educación Física de la Provincia de Buenos Aires); Kaio Varela(Dirección de Diversidad Sexual Miniserio de Mujeres – PBA); Jonatan Mendez (Director deIntegración Comunitaria de San Vicente); Graciana Uruslepo (Secretaria de Gobierno delMunicipal Roque Pérez); Jorge Castro (Ex – Campeón Mundial de Boxeo); Gonzalo Basile(Deportista Boxeador); Rodolfo Martinez (Deportista Boxeador); Tili Maderna (DeportistaBoxeadora); Carlos Javier Arias (deportista Ciervos Pampas Rugby Club); Guillermo AdolfoBorelo (deportista Ciervos Pampas Rugby Club); Augusto Rodriguez (deportista CiervosPampas Rugby Club); Gabriela Parigi (Deportista ExGimnasta de Selección Argentina); JuanManuel Piñeiro (Piloto TCPM); Sabrina Mai (Deportista Taekwon-do ITF); Gerardo Rocha(Manager Selección Nacional Taekwon-do ITF) Anibal Fernández (Deportista Taekwon-do ITF);John Uriarte (Deportista-Voleibolista del Campo Popular); Wenceslao Frascaroli (Deportista-Voleibolista del Campo Popular); Adriana Zilber (Deportista-Voleibolista del Campo Popular);Romina Cuevas (Deportista-Voleibolista del Campo Popular); José Miguel Martín (Deportista .Voleibolista del Campo Popular); Waldo Kantor (Deportista – Voley); Rodolfo Paverini(Presidente de la Confederación Argentina de Deportes); Mauricio Gómez Bull (Vicepresidente1ero. de la Confederación Argentina de Deportes y Consejero del Comité Olímpico Argentino);Verónica Lamberto (Vicepresidenta 2da. de la Confederación Argentina de Deportes); NéstorGalarraga (Vicepresidente 3ero. de la Confederación Argentina de Deportes); María Pérez(Tesorera de la Confederación Argentina de Deportes); Marcelo Achile (Vicepresidente 3ro.)del Comité Olímpico Argentino y Presidente del Club Defensores de Belgrano); Emiliano Ojea(Presidente de Federación del Deporte Universitario Argentino); Rafael Colaso (Presidente dela Asociación Argentina de Fútbol de Mesa– Consejero CAD) Daniel Ventura (World Skate);Pablo Salcito (FEDECIBA); Rodrigo Daskal (Vocal de la Comisión Directiva de River Plate);Sergio Domingo Berardi (Federación Argentina de Salvamento Acuático); Maricel Urueña(famud-Tucumán) Ernesto Dinucci (Asociación Argentina de Rugby League); Emilce Olivos(Presidenta de la Unión de Clubes de San Vicente); Hugo Chávez (Unión de Clubes de Barrio deSan Miguel); Gastón Esperanza (Filial Moreno UCB); Walter Brisuela (Club Defensores deBuenos Aires); Diego Tedeschi Loisa (Club Defensores de Buenos Aires); Lucas Mesia (ClubRincón del Futbol); Mónica Santino (La Nuestra – Fútbol Femenino); Victor Santamaria (ClubSportivo Barracas); Pamela Saieg (Federación Argentina de Municipio); Ariel Oviedo(Universidad Nacional Arturo Jauretche); Javier Orlanmoni (Universidad Nacional de la Plata);Santiago Trinchera (Universidad Nacional de José C. Paz); Juan Manuel López Gómez(Universidad Nacional de San Martín); Tomas Chirialo (ADEF); Carlos Falon (FIPCA); OscarPalacios (FIPCA); Alejandro Mauricio Cabrera (Boxeo / Agrupación 14 de Septiembre); IgnacioFernández (Buenos Aires 3D); Alejandro Povadio (FNT (Federación Nacional de Trabajadores);Joanthan Di Primio (La Campora Deportes); Ariel Valcarlos (CTA); Sergio Sanelli (CTA); PabloSaieg (Federación Argentina de Municipios); Patricio Ojeda (Fatica); José María Victorio(Coordinador Nuevo Encuentro); Lucas Mejia (Nuevo Encuentro); Leandro Rachid (Frente deDeportes PM); Antonella Palazzo (Frente de Deportes PM); Karina Rescigno (FNT Varela);Facundo Nievas (Frente del Deporte y la Educación Física); Guillermo Vaccarini (AgrupaciónMartin Fierro); Osvaldo Alberto Jara (Movimiento Social del Deporte); Natalia Sabela(Organización 27 de Octubre - La Matanza); Gerardo Bassi (Profesor de Educación Física - ExIntendente de Goyá, Corrientes); Angel Horacio Celis (Sindicado de Curtidores); Favio Pironi(Pte. FICBA – Caba); Leandro Fums (Secretario de Deportes de ASURA); Marcelo Chames(Secretario de Deporte Kolina CABA); Walter Andrada (MOPEDEP); Rubén Miniola (MOPEDEP-Interior Bolivar); Carlos Farima (MOPEDEP/Peronismo en Marcha); María Salazar (MOPEDEPinterior) Leo Vásquez (Secretario de Organización de ATE – PBA); Tatiana Alonso (Peronismopor la Ciudad); Raúl Delgado (Agrupación Martin Fierro); Lidia Mabel Pereyra y AdriánSandoval (Dirección de Deportes de San Vicente); Claudia Rizzo (Asociación Arcos Violeta);Andres Lopez (Director de la Técnicatura Superior Universitaria en Periodismo Deportivo,FPyCS/UNLP)

Organizaciones:

FIPCA; LA CAMPORA DEPORTES; CIERVOS PAMPAS RUGBY CLUB; ASURA;FICBA; FNT; FRENTE DEL DEPORTE Y LA EDUACION FISICA; SINDICATO DE CURTIDORES; FATICA;BUENOS AIRES 3D; DEFENSORES DE BUENOS AIRES; MOPEDEP; PERONISMO EN MARCHA;CLUB DEFENSORES DE BELGRANO; AGRUPACION 14 DE SEPTIEMBRE; CAD; MSD; CLUB RINCONDEL FUTBOL; FRENTE DE DEPORTES NUEVO ENCUENTRO; ASOCIACIÓN ARGENTINA DE RUGBYLEAGUE; VOLEIBOLISTAS DEL CAMPO POPULAR; LA NUESTRA; PERONISMO POR LA CIUDAD;FEDUA; UNPAZ; UNLP; UNAJ; UNSAM; FAM; FAMUD; SPORTIVO BARRACAS; UNION NACIONALDE CLUBES DE BARRIO; VDSP; ADEF; TCPM; CTA; FRENTE DE DEPORTES DE LA MARTIN FIERRO;CLUB DEFENSORES DE BUEENOS AIRES; SOMOS BARRIOS DE PIE; SECRETARIA DE DEPORTESKOLINA; FEDECIBA; UCB; FEDERACION DE SALV. ACUATICO; FRENTE DE DEPORTES PM;ORGANIZACIÓN 27 DE OCTUBRE; LOS DOGOS; ASOCIACION CIVIL CULTURAL Y DEPORTIVA LAJUANA; FETRAES; ATE; ASOCIACION DE SKATERS UNIDOS DE ARGENTINA; TAEKWON-DO ITFARGENTINA.