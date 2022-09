La intendenta d Quilmes, Mayra Mendoza, acompañó y resaltó la iniciativa del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de Quilmes, que convocó a una conferencia de prensa para expresar su enérgico repudio al atentado que sufrió anoche la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la puerta de su casa.



“Si la política no tiene humanidad no sirve, y realmente creo que hay que reflexionar sobre las palabras que se instalan sobre una persona. Nosotros lo que hacemos es defender un modelo de país, de gestión, y cuando se carece de argumentos para contrarrestar esas ideas, se ataca”, dijo Mayra en la conferencia que se realizó en el hall del Palacio Municipal, Alberdi 500, junto a concejales y concejalas del oficialismo y la oposición que expresaron su solidaridad con la Vicepresidenta y en defensa de la democracia.



La Jefa comunal comentó que Cristina estaba muy conmocionada, “gracias a Dios no le pasó nada pero fue un momento de muchísima tensión cuando luego vio las imágenes, ahí fue muy impactante”.



También remarcó “hoy es un feriado porque podríamos estar despidiendo a Cristina” y señaló no hay que personalizar la política, hay un límite y todos tenemos responsabilidad en ese sentido: “hay que saber construir una sociedad mejor”.



Frente a los representantes de los distintos bloques que componen el HCD, la Intendenta agradeció la presencia de los concejales y concejalas: “Adhiero a cada una de las palabras que han manifestado, la democracia es el camino. Lo que ha sucedido anoche en la puerta del domicilio de nuestra Vicepresidenta, dos veces Presidenta de la Argentina, es un hecho lamentable, repudiable y grave para nuestra democracia. Y creo que es un límite y nos debe llamar a la reflexión a todos y a todas: a toda la sociedad en su conjunto, por eso agradezco este gesto de la oposición en este Municipio de Quilmes, de estar aquí presentes manifestando el repudio a lo sucedido”.



Finalmente hizo hincapié en no perder la humanidad: “Cristina es una mujer con un enorme corazón, con una insuperable inteligencia, es una estadista, para algunos la mejor Presidenta de la historia de nuestro país, pero es una mamá, es una abuela, una persona como sus madres, como ustedes, y creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de ejercer las responsabilidades que nos tocan. Querer discutir ideas y modelos de país es lo válido y necesario en este marco democrático, pero hay que dejar de personalizar y de generar tanto odio. Al carecer de ideas se buscan argumentos violentos contra una persona, y cada uno de nosotros tenemos que ver de qué manera estamos generando eso y, por favor, dejarlo de lado”.