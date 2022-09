El Gobierno formalizó las designaciones de Osvaldo Pitrau y de Walter Martello como interventores de los entes nacionales de Regulación del Gas (Enargas) y la Electricidad (ENRE), respectivamente. Ambos ingresan a la primera plana del equipo energético nacional en el marco de los cambios en el gabinete que motorizaron a Sergio Massa como titular del Palacio de Hacienda.

Tanto Pitrau como Martello tienen enfrente la delicada tarea de regular la puesta en práctica del nuevo esquema de segmentación tarifaria, que supone la quita total de subsidios para los hogares calificados como "altos ingresos" junto a la aplicación de los techos de consumo, por encima de los cuales se perderá el subsidio.

Enargas

La designación de Pitrau se realizó a través del decreto 571/22, con fecha 1 de septiembre, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Sin embargo, en el primer artículo de la norma se aclara que el nombramiento rige a partir del 29 de agosto. Ese detalle de fechas se explica porque el propio PItrau había firmado el miércoles 31 de agosto la resolución con los nuevos cuadros tarifarios del gas, siendo gerente general del organismo regulador.

El cargo de interventor del Enargas estaba vacante desde que Federico Bernal fuera designado como subsecretario de Hidrocarburos. El nuevo interventor, Osvaldo Pitrau, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor y posee diversos estudios de posgrado, entre los que se destaca el curso “Bussines case method” de la Universidad de Harvard.

Pitrau ingresó al Enargas en diciembre de 1993, es decir que se trata de funcionario de carrera del organismo, con profundo conocimiento del sector. También tiene una larga trayectoria docente. Es profesor designado por concurso de la materia “Familia y Sucesiones” en la Universidad de Buenos Aires y de “Derecho de Sucesiones” en la Carrera de Derecho de la Universidad Austral.

ENRE

En el caso del ENRE, el nuevo interventor, Walter Martello, fue designado mediante el decreto 572/2022, publicado en el Boletín Oficial. Ocupará el cargo que detentaba Soledad Manin, cercana al kirchnerismo, desplazada con el nuevo liderazgo de Massa.

Martello comenzó su carrera política en la década del '90 como concejal de Esteban Echeverría. Entre 2005 y 2013 fue diputado provincial en representación de la Coalición Cívica de Elisa Carrió y luego pegó el salto al Frente Renovador. Actualmente se venía desempeñando como Defensor del Pueblo adjunto de la Provincia de Buenos Aires.



A propósito de su designación en el ENRE, Martello señaló en su cuenta de Twitter: "desde hace años vengo cuestionando la deficiente prestación del servicio y los balances de las empresas eléctricas. Soy consciente que, en muchos casos, los reclamos de los usuarios y usuarias ni siquiera son escuchados y se incumplen sus derechos".

Martello también dijo en declaraciones radiales que la tarea del organismo será ahora "salir a buscar a aquellas personas que necesitan el subsidio pero que, por diversos motivos, no completaron el formulario de segmentación". "Se pretende bucear dentro de esos 4,5 millones --en relación que la cantidad de hogares que no completó el pedido de subsidios-- para ver si realmente no se han inscripto porque no lo necesitan y no entran dentro de los requisitos para los subsidios".

Asimismo, el funcionario estimó que más hogares se inscribirán "al momento de la llegada de las facturas, porque recién ahí mucha gente se va a dar cuenta, en la comparación con lo que estaba pagando". Por otro lado, confirmó que alrededor de 18 mil usuarios hicieron uso de la opción de bajarse de los subsidios tras haberlos solicitado, luego de que el director del Banco Central, Agustin D´Attellis, confirmara la semana pasada que la entidad monetaria se encuentra estudiando la posibilidad de impedir el acceso al cupo de 200 dólares mensuales de dólar ahorro a quienes reciban los beneficios.