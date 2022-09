“El folklore es uno de los pocos géneros que desde siempre abrazó las causas ambientales”, asegura Yacaré Manso. No es casual entonces que, a la hora de hacer el primer ciclo del palo en Niceto, el nombre elegido haya sido “La tierra”. Este domingo 3 a partir de las 20, el local de Niceto Vega 5510 cobijará, además del músico de Santo Tomé y Lxs Ñandubay, a Franco Ramírez y a los Guachos of the Pampa para demostrar en acto lo que el anuncio promete en potencia: “artistas de raíz argentina y moderna”.

“Queremos que el concepto del ciclo no sólo sea artistas tocando folklore en el escenario, sino que esto también se fusione con los sonidos de la nueva generación. Que sea una experiencia donde se mixture la peña con la fiesta, la historia, las prácticas y los oficios que nos curtieron como el baile, el vino y la comida criolla”, desea Ramírez, uno de los cantautores emblema de la llamada “Nueva Trova Santiagueña”. “Tenemos ganas de seguir avivando el fueguito de raíz en lugares que nos están abriendo puertas que antes nos cerraban”.

La impronta telúrica de la primera fecha del ciclo folklórico de Niceto -que se realizará mensualmente- tendrá como exponentes también a los Gauchos of the Pampa, la banda Juan Gigena Avalos, guitarrista de Ciro y los Persas y nieto de Vitillo, legendario bombisto de Los Hermanos Avalos. “Siempre está bueno esto de poder compartir música con amigos y juntar fuerzas para darle vida a este movimiento colectivo cultural”, sostiene Nelson Giménez, cantante de los Gauchos, banda cuya propuesta estética se propone fundir zambas y chacareras tradicionales de los Abalos con rock and roll “y un poco de humor”.

“Este ciclo representa la música comprometida con la Pacha. Somos artistas que desde la canción intentamos generar conciencia sobre el amor a la tierra”, retoma Yacaré, a punto una vez más de rociar almas con bellas canciones litoraleñas esparcidas en los seis discos que lleva cosechados a la fecha. “La propuesta es muy interesante en lo musical, en lo artístico y en lo conceptual, también, porque tomamos lo mejor de la raíz para crear nuevas sonoridades en nuestro folklore”.