El gobierno de Gerardo Morales no adhirió al feriado nacional dispuesto por el gobierno nacional. Sin embargo, las calles de Jujuy se colmaron de personas, militantes de agrupaciones peronistas y kirchneristas, de organizaciones sociales, de derechos humanos y gremiales, que se movilizaron para dar su apoyo a la democracia y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Organismos de derechos humanos de Jujuy encabezaron la columna, que se extendió por más de siete cuadras en su marcha por el centro de la ciudad, con banderas y carteles: “Todos con Cristina”, “La Patria es Cristina”, “Fuerza Cristina, estamos con vos”, “Democracia siempre”, “Defendamos a Cristina, te militaría 20 vidas más”.

También hubo marchas en La Quiaca, Libertador General San Martín y Tilcara, donde se movilizaron bajo la misma consigna en defensa de la democracia.

"Llamamos a todas y todas a defender la democracia y también la vida. Que delante de los ojos de todos se atente contra la vida de la vicepresidenta provoca mucho dolor. Es algo que no se puede soportar, está fuera de todo límite. Es momento de decir basta”, sostuvo Oscar Alfaro, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy.

Añadió que el Nunca Más tiene que seguir vigente. "Nunca más pueden pasar estas cosas, ya lo dijimos hace 46 años, y no deben volver a suceder. Entonces tenemos que salir y defender en las calles, si hay diferencias ideológicas o partidarias, las discutiremos y solucionaremos con el diálogo y no matando gente”.

Recordó que “en el acto anterior de apoyo a Cristina Kirchner" se demostró que a pesar de las diferencias "estamos juntos y pensamos que es un denominador común y decir 'Hasta acá'. Se cruzó un límite y tenemos que estar en la calle a dar nuestra respuesta de unidad".

Norma Burgos, militante de La Cámpora, también fue “a defender a Cristina": "Soy peronista por mis padres", contó y consideró que "es horrible lo que pasó", por eso "queremos que sienta nuestro cariño y que no le pase nada, ella es nuestra conductora”.

En la plaza Belgrano también estuvo presente Javier Nieva, ex preso político de Morales que recuperó su libertad hace dos días. "Hoy estamos en defensa de la democracia, lo que pasó es inexplicable, tuvimos la suerte de que nuestra líder Cristina esté con vida. Y vinimos a la plaza para señalar el ensañamiento en los medios hegemónicos los cuales son cómplices de lo que sucede en Argentina, han hecho que la gente odie a un gobierno popular”.

Nieva, de la organización Libertad, que integraba la red de organizaciones sociales que lideraba la organización Tupac amaru, estuvo detenido cinco años y nueve meses por la causa Pibes Villeros. Sobre esa causa dijo que el juicio se realizó “con un tribunal a medida del Poder Ejecutivo y que ya tenía una sentencia a Milagro, condenada por 13 años, y yo 8, cumplí la mitad de la pena, y hoy me encuentro en libertad". Recordó que "no se respetaron" sus derechos cuando los detuvieron y que tuvo, luego de que cumpliera los tercios de la pena, que esperar cinco meses para que le dieran la libertad. "Es injusto lo que está sucediendo. Estoy convencido que está pasando lo mismo con la causa Vialidad, un tribunal a medida y fiscales amigos de Macri. Hoy disfruto de la democracia y estoy acá defendiendo. Cuando decimos ellos vienen por todos, en realidad vienen por la democracia y quieren llevársela puesta y no vamos a permitir”.

Nieva, junto al abogado Luis Paz.

Otro de los dirigentes fue José Surita, del Movimiento Evita: “La respuesta es de un pueblo humilde, trabajador peronista hoy en las calles. Nosotros jamás fuimos violentos, salimos a reclamar con militancia. Lo que pasó ayer con la compañera Cristina Fernández de Kirchner nos dejó consternados, y ahí tomamos la dimensión que irradia una derecha que está enquistada en el poder económico, político, judicial y eso nos deja con mucho pesar. Esa violencia organizada en Jujuy se expresa en el gobierno de Gerardo Morales, no nos olvidemos que en el 2001 Morales fue ministro de Desarrollo Social y se fue con 38 muertos. A esa violencia organizada, mafiosa, el pueblo peronista responde con alegría, con organización, porque requerimos techo, tierra y trabajo. Nos tocan a uno y nos tocan a todos, la tocaron a Cristina y acá estamos y vamos a seguir organizados para gobernar este país".

El concejal Julio Moisés, de la localidad de San Pedro, sostuvo que "esto ha sobrepasado a los dirigentes, la gente ha salido a decir no a esta infamia. La única garantía que tiene este país, es con Cristina a la cabeza, estoy convencido”.

“Esto es peronismo y lo más cercano a ese ideario es el kirchnerismo y tuve la suerte desde el 64 tener una formación ideológica, y esta es la respuesta del pueblo argentino. Con esto estoy recordando los mejores años de mi vida. Lo que he caminado por Perón, el regreso de Perón, (la consigna) Luche y vuelve”.

Varias organizaciones participaron de la manifestación, tales como: La Cámpora, Tupac Amaru, Nuestra América, Movimiento Evita, Barrios de Pie, Asamblea de Trabajadores Desocupados, AJI 20, Area de Género de la Universidad Nacional de Jujuy, Sadop, Camioneros, Asamblea Feminista, Juanita Moro, Cartoneros UTEP, MTE, Agrupación ATE Verde y Blanca, Arriba Jujuy, diputados provinciales del bloque “Juntos por Jujuy”, Frente de Todos, referentes de organismos nacionales en Jujuy, concejales, entre otros

La marcha finalizó con un acto frente a la casa de gobierno, donde la policía de la provincia notificó a organizaciones de actas contravencionales por cortar la calle.