La presidenta del Congreso de Perú, Lady Camones, está envuelta en la polémica luego que se difundiera un audio en el que afirma que el presidente Pedro Castillo caerá en “un mes o dos meses”.

"No es la solución más próxima el adelanto de elecciones, porque en un mes o dos meses cae Castillo y con él, de repente, caemos nosotros", se le escucha decir a Camones en una conversación entre dirigentes de su partido, el derechista Alianza para el Progreso (APP) que fue difundida por el portal Epicentro Tv.

Camones plantea ser “responsables” ante la situación y señala que se podría adelantar las elecciones para dentro de un año, aunque señaló que para esa altura "Castillo ya destrozó todo. Nos destrozó a todos nosotros también”.

En la conversación entre los dirigentes de la APP, se analiza la propuesta de una nueva moción de vacancia contra Castillo presentada por tres parlamentarios: Edward Málaga (no agrupado), Diego Bazán (Avanza País) y Karol Predes (Acción Popular). Esta medida es impulsada en medio de las investigaciones preliminares de la Fiscalía al presidente Pedro Castillo por una serie de presuntas irregularidades. APP está dispuesta a apoyar esta moción de vacancia.

Además, en otro audio difundido por Epicentro Tv, Camones y el presidente de la APP, César Acuña, coordinan impulsar una iniciativa de cara a las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. Acuña presiona para que se cree un nuevo distrito que lo beneficiaría en su candidatura en la región La Libertad.

Ante esto, las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial y Cambio Democrático, informaron que buscarán censurar a la presidenta del Congreso.

Camones, lamentó que se "haya violentado nuevamente el derecho a la intimidad" que tienen los legisladores y anunció que presentó un reclamo en su partido para que haga una investigación por las filtraciones.

Keiko Fujimori pide adelantar elecciones

Quien habló este fin de semana sobre la situación de Castillo, fue la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, del derechista Fuerza Popular.

En un video publicado en la red TikTok, Fujimori dijo que “si no hay consenso” para destituir al jefe de Estado, entonces se debe de promover el adelanto de las elecciones generales.

“Lo he dicho y lo repito: la solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay consenso es hora de discutir el adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré”, afirmó.

Este domingo, Vlaidmir Cerrón, líder del partido Perú Libre (que llevó a Castillo al gobierno), dijo que Fujimori “propicia una vacancia o adelanto de elecciones, induciendo a quebrar el orden democrático. Neurológicamente implica que la dictadura está codificada en su ser, mediante información genética, metabólica, neural, psíquica y social. No cambiará, es su existencia”, dijo Cerrón.