Platense y Estudiantes de La Plata igualaron sin goles en un encuentro jugado este domingo en el estadio Ciudad de Vicente López, válido por la fecha 17 de la Liga Profesional.



El empate dejó al Calamar con 26 unidades, mientras que el Pincha llegó a 23, le descontó un punto a Argentinos Juniors en la tabla general y quedó a una sola unidad para quedar cerca de la zona de acceso a la próxima Copa Libertadores.





El equipo local manejó el desarrollo del encuentro a lo largo de la primera etapa desde el inicio, con una marcada superioridad. El Calamar controló la mitad de cancha, se hizo fuerte en ofensiva y fue el equipo que generó las situaciones más claras.



Mauro Zárate fue el jugador más importante en ataque del conjunto local y tuvo algunas posibilidades para abrir el marcador, aunque no estuvo fino en la definición.



A Estudiantes le costó tener la pelota y apeló a la potencia del delantero Mauro Boselli o a las jugadas de pelota parada para intentar acercarse al arquero Marcos Ledesma.



Así las cosas, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski casi no generó situaciones de peligro, salvo un remate potente desde afuera del área de Boselli.



La segunda etapa se volvió a dar de la misma manera, con Platense nuevamente como claro protagonista y con Estudiantes sin ideas para llegar al arco rival.

Sin embargo, el visitante tuvo una jugada clara de peligro con un cabezazo de Fabián Noguera que dio en el palo.



El conjunto local siguió manejando el mediocampo, fue vertical y creó situaciones que no pudo definir por déficit propio y también por la buena tarde del arquero Mariano Andújar, quien al final del cotejo señaló: "No fue un partido fácil, pero tenemos que sumar en todos lados".



"Fue importante sumar después de un partido en el que las cosas no fueron fáciles, porque el objetivo es clasificar para alguna Copa el año que viene y si es la Libertadores, mejor", sostuvo el guardavallas del Pincha.



"Ya no podemos quedarnos con la eliminación (de la presente edición de la Copa Libertadores ante Paranaense de Brasil), con lo que pasó o dejó de pasar. Eso ya está y no se puede modificar. Hay que enfocarse en lo que viene y mejorar. El único secreto es trabajar y corregir errores", afirmó el capitán pincha.



En la próxima fecha, Platense visitará a Patronato de Paraná, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a Racing Club.