En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el gobierno parece estar más enfocado en desviar la atención que en dar explicaciones. Mientras crecen las sospechas sobre maniobras de corrupción dentro del organismo, el oficialismo intenta instalar que todo responde a una operación política, en vez de enfrentar las denuncias de fondo. En este caso, quien rompió el silencio por los audios difundidos en las últimas horas que se le atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes”, sentenció el portavoz de Javier Milei.

Nuevamente, en lugar de hablar de las coimas, el legislador porteño electo sugiere una conspiración electoral a diez días de los comicios en la provincia de Buenos Aires, en tono con las predicciones de fraude que viene vaticinando el propio presidente.

Adorni enumeró dos puntos de vista sobre los supuestos mensajes que involucran a la hermana del mandatario y escribió en su red social X: “En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”.



En otro ítem, detalló: “La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

Qué dicen los audios que serían de Karina Milei

”No podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos. En verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, dice la hermana del mandatario en el audio difundido.

El escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desatado por los audios de su desplazado titular, Diego Spagnuolo, sigue dando que hablar y en las últimas horas se conocieron nuevos mensajes que corresponderían a Spagnuolo.

En ellos, la supuesta voz del ahora extitular de la Andis se refiere a Karina Milei, a su asesor, Eduardo “Lule” Menem, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.



“Todavía no tuvo ningún quilombo Karina Milei. A ella la gente no la quiere. Encima se genera alrededor de ella todo un olor a podrido. 'Lule' también. Si lo ves, es negro y desagradable”, asegura supuestamente Spagnuolo, según consignó el periodista Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval.

“'Lule' generó odio en todos lados, algún bombazo se va a comer. Sandra (Pettovello) lo tiene montado en un huevo y Javier (Milei) ya lo sabe”, concluyó.