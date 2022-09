Elon Musk salió a criticar Los anillos del Poder, la nueva serie sobre el universo de J. R. R. Tolkien que estrenó el viernes pasado Prime Video... aunque la opinión podría estar más fundada en una rivalidad entre millonarios antes que en la visión de un fan: la plataforma pertenece al conglomerado Amazon, propiedad de Jeff Bezos, con quien Musk mantiene una añeja competencia.

"Tolkien se revuelve en su tumba", escribió el CEO de Tesla en Twitter. "Hasta ahora casi todos los personajes masculinos son o un cobarde, un idiota o ambas cosas. Solo Galadriel es valiente, inteligente y bella". El comentario apareció en el medio de una pequeña tormenta que tiene que ver con la serie en el mundo digital. Mientras los críticos ofrecieron reseñas muy favorables a los primeros dos episodios de la serie, en el influyente sitio Rotten Tomatoes hubo un "bombardeo de reseñas negativas" que dejaron su rating en un pobre 39%.

De cualquier manera, en Amazon Prime Video tienen más motivos para festejar que de preocupación: el debut de la serie arrasó con la audiencia, registrando una marca de 25 millones de espectadores solo en su primer día. Los números en este caso son importantes, si se tiene en cuenta que The Lord of the Rings: The Rings of Power le costó a la plataforma la friolera de 1000 millones de dólares por cinco temporadas, convirtiéndola en la serie más cara de la historia.