La deportista, que tomará parte del Mundial de Trail (también conocida como carrera de senderos o de montaña) que se realizará en noviembre en Tailandia, contó a Catamarca/12 sobre sus expectativas en esta competencia. A sus 37 años, la mujer oriunda de Saujil, departamento Pomán, representará a Argentina en este deporte que marca tendencias a nivel mundial.



¿Cómo fue el llamado a la convocatoria para el Mundial de Trail?

Es un camino que venimos recorriendo hace un par de meses, ya que en junio de este año se realizó el Campeonato Nacional de Trail de Ultradistancia Amanecer Comechingón en Córdoba. Yo participé de esa carrera y quedé tercera en la general, por lo que fui convocada para formar parte de la selección Argentina en el Sudamericano que se realizó el 14 de agosto. A raíz de eso, que quedé con el bronce de Sudamérica y por mi buen desempeño, me convocaron para formar parte del equipo de Ultradistancia para representar al país en el Mundial de Trail que se realizará del 3 al 6 de noviembre en Tailandia. Este es un caminito que se viene dando paso a paso, trabajando mucho, pero muy contenta porque las cosas se están dando tal cual como lo tenía previsto.

¿Cómo está conformado el equipo que representará a Argentina?

Son 48 atletas de todo el país, de los cuales tres somos catamarqueños que participamos en distintas modalidades. Cada equipo tiene entre 10 y 12 corredores. Está la categoría Junior, la modalidad Classic, la Long distance y la Ultradistancia. La particularidad de este mundial es que es la primera vez que se unifican las modalidades, es decir que antes se hacían competencias con cada modalidad. Ahora estaría todo el equipo completo. En la Junior, se corren distancias no mayores a 10 kilómetros, la Classic, de 100 kilómetros o un poco menos, la Long que es la distancia de un maratón, pero en montaña y la Ultradistancia, que puede ser de 42 kilómetros hasta llegar a las 100 millas. En este nivel de competencia no se tiene en cuenta la edad, sino el desempeño del deportista.

Naciste en Saujil, por lo que recorriste un largo camino. ¿Cómo comenzaste?

Sí, soy oriunda de Saujil, localidad d el departamento Pomán, pero desde hace más de 20 años me radiqué en la ciudad Capital catamarqueña para estudiar el profesorado de Educación Física. Aquí formé mi familia. Es increíble porque hay mucho talento en el interior, es una cuestión de genética, pero acá hay otras posibilidades. De todas formas, yo empecé a correr hace cuatro años, no me dedicaba a un deporte particular, pero empecé a competir en 2017. En el 2019 quedé embarazada y tuve que cortar un poco, aunque después eso se prolongó por la pandemia. Igual, estoy muy feliz y conforme de todo lo que conseguí en tan poquito tiempo.

¿Cuánto tiempo le dedicas al entrenamiento?

Yo no tengo descanso, entreno todos los días. Por semana, entre 125 y 130 kilómetros, con un promedio de entre 12 y 20 horas por día y los fines de semana, los tramos más largos, corro entre 35 y 38 kilómetros. Es lo que me gusta, el momento del entrenamiento es mi momento. Y además, soy mamá y también es todo un tema acomodar el entrenamiento, el trabajo, el bebé y que todo marche; es un gran desafío. Porque correr, es ponerse las zapatillas y salir, pero para eso, tiene que estar todo en orden porque si no, no podés. Siempre digo que la cuestión es de encontrar lo que te gusta, ya sea pintar, cantar, escribir o correr, como es mi caso. A veces quisiera tener un día de 25 horas.

¿Cómo se solventan los gastos para tomar parte de una competencia de este tipo?

La convocatoria para el Mundial nos da el derecho a participar formando parte del equipo de la selección y portar los colores de la camiseta, pero de ahí en más, es autofinanciado, y todos los gastos corren por cuenta del atleta. Afortunadamente, hay organismos que brindan ayuda, como en mi caso, la Municipalidad de la Capital y la Secretaría de Deportes de la provincia. Para esta competencia, lo más complicado son los gastos de transporte aéreo, porque es súper lejos y es en dólares todo, pero por suerte tenemos el compromiso de la Municipalidad y la Secretaría que se ofrecieron a ayudar con eso, pero todavía quedan los gastos de alojamiento, de alimentación y de trámites que son necesarios. También, hay que tener en cuenta que, como todo deporte, es caro. Yo, por ejemplo, no tengo ningún sponsor y todos los gastos corren por mi cuenta para el entrenamiento, la indumentaria, la alimentación, etc.

¿Cómo se puede colaborar con el equipo?

Con los chicos de la Selección estamos haciendo una campaña de videos para que se viralicen y puedan llegar a entes gubernamentales, empresas, pymes, emprendedores y todo aquel que pueda colaborar y dar una mano. Una forma de colaborar, es viralizando los videos, en los que contamos que todo es autofinanciado, y la otra va a ser mediante una cuenta que vamos a crear juntar el dinero y repartir entre todos. La idea es también más adelante hacer alguna rifa, ya para gastos más personales.

Por último y para quienes no están familiarizados con este tipo de competencias. ¿Qué es el Trail running?

El Trail son carreras de montaña, con circuitos que se hacen en terrenos con mucha piedra, sendas, con desniveles positivos y negativos y no esa cuestión cíclica que tiene el atletismo de calle o de pista. Hay terrenos muy diversos y pasas de correr de día a correr de noche, pasas por agua o por paisajes selváticos si es que el terreno lo permite. Creo que está de moda por esa cantidad de sensaciones que te genera el mismo circuito. De repente estás arriba de una montaña con vistas impresionantes y hay mucho vértigo.

¿Qué le dirías a alguien que no se anima o no se atreve a competir?

Siempre rescato que nunca es tarde, porque quizás alguien que nuca hizo deporte, encuentra algo que le gusta y esa actividad le genera placer y ¿quien dice que terminas siendo un tremendo atleta de cualquier disciplina? Es cuestión de buscar para qué estamos hechos.