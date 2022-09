La expresidenta del Congreso de Perú,quien fue censurada de su cargo luego de una polémica filtración de audios, dijo que se va

En estos audios, el presidente de Alianza para el Progreso (APP) y candidato a gobernador, Cesar Acuña le pedía a Camones la aprobación de leyes que podrían beneficiar a su campaña de cara a las elecciones regionales en La Libertad del 2 de octubre.

“El país merece lo mejor. Yo me voy con la frente en alto, he dado mis servicios, mi tiempo, mi amor hacia el país y considero que he hecho las cosas bien. Lamentablemente, este es el resultado. Yo llego a mi curul y sigo trabajando por mi región y por mi país”, declaró Camones ante la prensa y añadió que espera que la oposición pueda unirse y darle una nueva oportunidad al país.

La moción de censura se aprobó este lunes en el pleno del Congreso. “La moción de censura a la presidencia del Congreso de la República, Lady Mercedes Camones Soriano, ha sido aprobada. Por consiguiente, la Mesa Directiva declara la vacancia del cargo de la presidenta del Congreso y procederá conforme al último párrafo del artículo 12 del Reglamento del Congreso de la República”, manifestó la primera vicepresidenta del Legislativo, Martha Moyano.

Además, esta mañana la Fiscalía Anticorrupción de Lima abrió una investigación preliminar contra Acuña, por presunto delito de tráfico de influencias en relación con Camones. “El 3°despacho de la 1°Fiscalia Anticorrupción de Lima Centro abrió investigación preliminar al presidente de APP, Cesar Acuña, a fin de esclarecer la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en torno al audio de una reunión con congresistas de su partido”, informó el Ministerio Público.

La moción de censura fue tratada en la noche de este lunes y aprobada con 61 votos a favor, 47 en contra y cinco abstenciones. Ahora, el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente. Camones había sido elegida a fines de julio.

Los audios

En los audios publicados por el canal peruano Epicentro TV, el candidato a gobernador de La Libertad por Alianza Para el Progreso y el líder del partido, César Acuña, le pidió a Camones que priorice un proyecto de ley que beneficiaría su campaña de cara a las elecciones regionales del 2 de octubre.

El candidato solicitó a Camones que agende y apruebe en el pleno del Congreso un dictamen para que la localidad de Alto Trujillo se convierta en distrito.

"Es la estrategia para ayudarme a mí, me favorece a mí”, reclama y agrega que “el proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120.000 electores, es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota".

"Ahorita este proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí, si es que lo aceleramos. Esta semana tienen que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, la semana que viene entra al pleno”, continúa.

En los audios filtrados, Camones también había afirmado que el presidente del país, Pedro Castillo, caerá “en uno o dos meses”. "No es la solución más próxima el adelanto de elecciones, porque en un mes o dos meses cae Castillo y con él, de repente, caemos nosotros", se le escucha decir en una conversación entre dirigentes de su partido.

Luego de las filtraciones, Camones lamentó que se "haya violentado nuevamente el derecho a la intimidad" que tienen los legisladores y había anunciado que presentó un reclamo en su partido para que haga una investigación por las filtraciones.