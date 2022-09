El día después del oscuro hecho de balacera contra varios comercios en Génova y avenida Alberdi, ocurrido en el anochecer del lunes, fue aún más confuso que la víspera: al testimonio del kioskero -cuyo empleado fue baleado sin mediar razones- que negó el intento de robo, se sumó la critica abierta del intendente Pablo Javkin, quien denunció la "alevosa" orfandad en la que están sumidos los comerciantes de la zona, que ayer no exhibía custodia alguna. “No hay nadie que esté cuidando a nuestra gente en las calles”, sostuvo Javkin. "Acabo de hacer cinco recorridas por avenida Alberdi, un centro comercial enorme de la ciudad, y no hay un solo policía”, afirmó, y consideró que “no puede ser un problema de falta de móviles, es muy notorio, gente patrullando y cuidando no se ve y nosotros necesitamos eso”. Y por si quedaban dudas remarcó “no conozco lugar en el mundo donde no haya presencia policial en los centros comerciales”.

La mañana comenzó movida para el Paseo Alberdi, en especial los de la zona del ataque del día anterior, algunos de los cuales no abrieron sus puertas. Entre ellos el escenario de la primer balacera, es decir el kiosko de Génova al 1600 que tenía ayer un cartel colgado en su frente: “Hoy cerrado”.

Guillermo, dueño del kiosco en cuestión, fue testigo directo de lo ocurrido, porque una de las personas que sufrió herida de bala fue su compañero de trabajo. La víctima recibió un impacto en un brazo y tuvo que ser atendido en el Hospital Alberdi. La otra persona lesionada de rebote fue una mujer que fue traslada al Hospital Clemente Alvarez, pero que su estado tampoco sería grave.

Guillermo contó que trabaja en ese local todos los días de 7 a 19.30. “Antes trabajábamos hasta las 20.30, pero estamos cerrando cada vez más temprano. Tratamos de no estar abierto en horario muy nocturno”.

El comerciante habló con LT8 e intentó describir lo que se vivió la noche del lunes . "Tengo una serie de sensaciones cruzadas. Gracias a Dios la sacamos barata. Esto pudo ser una masacre”, sostuvo. En esa charla el kioskero recordó que "estaba con mi esposa y empezamos a sentir las detonaciones. Y quiero dejar en claro que esto no fue un robo. Entraron al negocio, dieron un paso y empezaron a disparar directamente. Y siguieron en la vereda. Tiraron contra la carnicería. Habrán sido en total 12 o 13 disparos”, sostuvo Guillermo.

“No realizaron advertencia. Mínimo fueron cuatro o cinco disparos en el negocio. No sé qué pensar. Tampoco recibí una carta en la que me pidieran dinero por protección, como ocurre mucho ahora. Tampoco recibí llamadas telefónicas. No puedo creer lo que sucedió”, narró Guillermo quien "hace quince años que tengo negocio. En un segundo, entra alguien y dispara tres o cuatro veces. Soy una persona que no le debe un peso a nadie”, afirmó.

Por su parte el intendente Pablo Javkin alertó ayer mismo de la "alevosa" falta de presencia policial en las calles rosarinas, luego de haber recorrido "cinco veces" el sector de barrio Arroyito donde este lunes al atardecer se registró una brutal balacera con dos heridos en horario de plena actividad comercial y movilidad urbana.

Las declaraciones de Javkin se produjeron tras una sucesión de hechos de inseguridad que hasta incluyeron un ataque armado sobre la fachada del Centro Municipal de Distrito Sur el pasado domingo, en este caso con la insólita evidencia de que los atacantes huyeron en bicicleta.

“Son datos objetivos, hoy a la mañana ( por ayer ) como fue ayer a la tarde ( por el lunes), había gente haciendo las compras, parada en el cajero; hay no menos de cinco entidades bancarias sobre avenida Alberdi. Y lo mismo sucedió prácticamente en la zona norte entera: no hay quién esté cuidando a nuestra gente en las calles. Se lo he planteado al ministro (de Seguridad provincial), le mandé un mensaje al gobernador y estamos intentando comunicarnos. Con el ministro hablé, no estaba en la ciudad, está viniendo", explicó el titular del Palacio de los Leones durante un encuentro con la prensa al término de una actividad oficial en la sede de la UNR.

Y agregó: "El domingo tuvimos un hecho en el CMD Sur, y a veces naturalizamos las cosas. Se pasan un mensaje entre bandas, baleando un Distrito. Lo hacen en bicicleta, en avenida Uriburu. El Distrito Sur está en una avenida de la zona sur de la ciudad. Yo estaba en una actividad, tenía a un fiscal federal cerca, nos ayudó a hacer más veloz la intervención. Antes de que termine la actividad ya teníamos el video, y veíamos el video, en bicicleta, y duró tres, cuatro minutos, sin un alerta, sin que aparezca un patrullero en Uriburu y Buenos Aires".

Al ser consultado acerca de si había obtenido alguna respuesta de parte del ministro Rimoldi, afirmó: "No quiero que me respondan a mí, quiero que respondan con la presencia, quiero que al ministro también le digan la verdad las personas que tienen que garantizar lo que el ministro dispone. Llegamos a 140 móviles la semana anterior, y la ciudad tuvo 4 días distintos. No puede ser un problema de falta de móviles, no puede ser eso, no hay uno. Ustedes lo ven, recorren la ciudad, no recuerdo esto".Y sobre esa notoria coyuntura y las razones que expliquen la escasa presencia policial añadió: "No me corresponde especular por qué, me corresponde exigir que nos cuiden".

"Esta es una ciudad donde la gente vive y labura, y trata de estar tranquila. Cuando usted pasa por avenida Alberdi, que es un Centro Comercial histórico de la ciudad y ve la gente como la ve cualquier mañana, haciendo fila en un Rapipago, haciendo cola en un banco; son muchas entidades bancarias concentradas ahí. Yo la atravesé 5 veces hoy, y no vi ni uno (patrullero)", completó.

El jefe municipal dialogó con la prensa en el marco de la presentación del curso "Ciudadanía, Participación y Derechos en el Siglo XXI”, que ofrece alternativas educativas a poblaciones en contexto de vulnerabilidad.

Finalmente el intendente se quejó porque “no hay reacción, si ayer sucedió ese hecho, y hoy no hay (móviles policiales) qué tengo que pensar. Lo estoy diciendo con el objetivo de que se den cuenta las autoridades que manejan la fuerza policial, que acá está pasando algo distinto a lo que tiene que pasar. Yo esto no lo vi nunca, y lo digo con el mayor ánimo constructivo y para que se resuelva”.

El titular del Palacio de los Leones hizo hincapié, una vez más, en la urgencia de evitar la generación de delitos direccionados desde las cárceles, como también la necesidad de resolver la falta de recursos de la Justicia federal local, y señaló que “se lo he planteado y se lo voy a plantear al presidente de nuevo hoy”. “De cada 100 casos, 90 se organizan desde las cárceles. De los hechos criminales graves, casi la totalidad, en los lugares de la ciudad donde van a suceder, es donde finalmente suceden”, detalló el intendente, y destacó: “Nosotros vamos ahí; vamos a estar el jueves en Empalme, estuvimos con el gobernador en Ludueña. Acá nadie esquiva el laburo, lo que digo es: lucecitas azules, gente patrullando y cuidándonos, no se ven. Nosotros necesitamos eso”.