Sobre tablas, la Cámara de Diputados trató y aprobó ayer un proyecto de resolución repudiando el intento de magnicidio ocurrido el jueves por la noche en contra de Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa surgió en la última reunión que mantuvieron los presidentes de los distintos bloque políticos, donde tuvo particular protagonismo una de las legisladoras del departamento Orán, Ramona Riquelme, quien mocionó una manifestación en repudio al ataque del jueves pasado, además de que fue el ámbito en el que contó su experiencia de vida en la época de la última dictadura cívico militar.

La reconocida enfermera del norte provincial recordó sus años de militancia en su juventud en el Partido Justicialista en plena dictadura, y aseguró que "ni siquiera la pandemia que nos tocó vivir, se compara con lo que se vivió en el gobierno de facto, porque no éramos dignos de expresarnos como hoy sí se expresan, no en libertad sino en libertinaje en las redes sociales con insultos y una falta total de ética y de respeto".

Cuestionó a todos aquellos que hoy se alegran de que quieran matar a la vicepresidenta de la República y romper la paz social, dijo que ni siquiera conocen lo que se vivió en la dictadura, al tiempo que destacó que se manifestó en defensa de la mujer porque "desde niña y jovencita luché y tuve que casarme con un militar para poder salvar mi vida, entonces desde esta bancada defiendo a las mujeres".

Quien también tomó el ejemplo de lo vivido en el golpe cívico militar, fue otro representante del norte, como Jorge Restom, diputado por el departamento San Martín quien lamentó que se sigan viviendo en Argentina situaciones cíclicas desestabilizadoras que atentan contra la democracia.

De igual manera, no dejó de lado la cuestión de género porque "se ataca a la mujer, por eso les pido que no retrocedamos y no ataquemos a las instituciones".

En nombre del oficialismo provincial, el único legislador que habló fue Germán Rallé, presidente del bloque Justicialista Sáenz Conducción, quien dijo que la clase política "está consiguiendo que la gente nos falte el respeto, donde a todos nos miden con la misma vara y nos ponen en las mismas condiciones".

"Lo que pasó con Cristina que no quede en un repudio, sino en una reflexión en cada uno de los que tenemos una responsabilidad política, siempre apostando a la tolerancia para recuperar la convivencia", pidió.

Opositores

El bloque radical, a través del legislador por San Martín Santiago Vargas, calificó lo sucedido con CFK como un atentado a la democracia, aunque hizo la salvedad de que "el Poder Judicial actúe rápidamente para esclarecer la causa que se sigue en contra de la vicepresidenta, porque una cosa no quita a la otra, y a pesar del repudio, el juicio debe llegar".

Cristina Fiore, a su turno, pidió que los partidos políticos estén a la altura de las circunstancias y avancen en el diálogo y en el respeto a las instituciones, y que hechos como el de la semana pasada no se repitan nunca más.

Desde el bloque Ahora Salta, el diputado Roque Cornejo exhortó a la dirigencia política a consensuar y seguir construyendo la democracia en paz.

Violencia de género

Por otro lado, otro proyecto que tuvo aprobación sobre tablas es una nueva prórroga por el término de 2 años de la vigencia de la Ley 7.857, que declara la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio de la provincia de Salta.

Esta medida entró en vigencia en 2014, durante el segundo gobierno de Juan Manuel Urtubey, primero por decreto, y luego se fue prorrogando mediante ley por la Legislatura Provincial, ante alto índice de femicidios que se sostiene en la provincia.

Quien presentó el proyecto fue la diputada provincial Bettina Navarro, quien brindó cifras para fundar la prórroga. En 2016 hubo 9 femicidios; en 2017 fueron 23; en 2018, 11; en 2019, 17; en 2020, 12; en 2021, 13; y en lo que va de este año se cometieron ocho femicidios y un travesticidio.

El artículo 2º de la ley en cuestión, faculta al Poder Ejecutivo a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para implementar las medidas pertinentes para hacer frente a la emergencia declarada, algo que fue cuestionado por varias legisladoras de la oposición.

Por ejemplo, Jorgelina Juárez dijo que de una vez por todas el gobierno efectivamente debe destinar presupuesto para trabajar en políticas públicas que prevengan la violencia de género. "Hasta ahora hemos fracasado, por eso siento una enorme vergüenza por volver a estar tratando una nueva prórroga de la emergencia", manifestó.

La única legisladora que votó en contra del proyecto fue Sofía Sierra (PRO), quien aseguró que con esta nueva extensión de la emergencia en materia de violencia de género, lo único que se hace "es darle una hoja y un cheque en blanco al Ejecutivo".

Justicia

Otra prórroga que aprobó la Cámara de Diputados tiene que ver con la entrada en vigencia de la Ley 8.097, "Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes", que recién comenzará a regir dentro de un año, a contar desde el 5 de septiembre de 2022.

En ese lapso se creará una comisión especial con el objeto de que, en un plazo máximo de tres meses, proponga las reformas legislativas necesarias y un plan progresivo de implementación del Régimen Penal Juvenil, contemplando los órganos que intervienen en el proceso penal y los dispositivos y herramientas que se requieren para la atención de las necesidades de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Dicha comisión estará integrada por dos diputados provinciales, dos senadores provinciales, dos representantes del Poder Ejecutivo, dos representantes del Ministerio Público y dos representantes del Poder Judicial.

No obstante esta conformación, el proyecto establece la facultad de convocar a miembros de organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales y demás instituciones públicas y privadas.

Susto

Al inicio del tratamiento de la ley que propone la implementación del Régimen Penal Juvenil, el diputado por el departamento Cerrillos, Gonzalo Caro Dávalos, no pudo terminar de exponer debido a que empezó a mostrar síntomas de confusión.

El diputado Bernardo Biella, que es médico, lo asistió enseguida, junto a personal de enfermería de la Cámara, hasta que llegó una ambulancia para trasladarlo a un sanatorio.

Biella, de Salta Independiente, acompañó a Caro Dávalos, y al volver a la Legislatura relató lo sucedido: tuvo "una arritmia severa que tiró un coágulo que se le fue a la cabeza. No se acuerda de nada de lo que pasó. Ahora está internado en terapia intensiva estable y consciente".