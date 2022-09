Ya retirado del fútbol profesional, Leonardo Ponzio, exjugador de River, destina buena parte de su tiempo a la producción agropecuaria, y en ese consideró que no liquidar la cosecha es "lo mejor" aún cuando el gobierno decidió incentivar a los productores con un nuevo "dólar soja". “No líquido, me busco el mercado que sea mejor para mí, el país te hace ser así, no es que yo no quiero que entren divisas”, dijo el exídolo Millonario.

Asimismo, Ponzio reconoció las “bondades” de ser empresario agropecuario en el país y aseguró: “Sería muy necio decir que no es viable ser chacarero en Argentina, la verdad no me puedo quejar, pero dependés del clima y como está el país. Siento que el campo es un gran motor para nuestro país”.

Por otra parte, el excapitán de River dio a entender que le gustaría incursionar en política, pero que primero apunta a seguir ligado al fútbol desde lo profesional. “Todavía no tengo el coraje. Me costaría, hoy no tengo el valor, pero la edad te va llevando a hacer cosas. Primero quiero experimentar el mundo del fútbol y después seguramente se me abra la cabeza”.

Las declaraciones de Ponzio tuvieron lugar poco después de que el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, tomara la decisión de aplicar un dólar a un valor de $200 para que los exportadores liquiden sus granos y el Banco Central se pueda fortalecer de reservas, en el marco del cumplimiento que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros acreedores.

El exRiver es uno de los empresarios rurales más conocido en el pueblo de Las Rosas, en Santa Fe. Según contó en diferentes entrevistas, es una tradición familiar que siempre disfrutó y que de hecho jugaba al fútbol para poder comprar campos porque siempre supo que una parte de él quería ese estilo de vida.

“Mi abuelo siempre me decía que me tenía que meter en el campo, y la verdad era que me gustaba, pero había que invertir todo un patrimonio”, recordó.