Luego de semanas de tensión, el Frente Patria Grande finalmente comunicó que mantendrá sus tres legisladores dentro del bloque de diputados del Frente de Todos. La decisión se da, entre otras cosas, tras el anuncio de un refuerzo para los ingresos de "sectores vulnerables" que el ministro de Economía, Sergio Massa, dio a conocer en conferencia de prensa.

En AM750, la diputada nacional y referenta del Frente Patria Grande Natalia Zaracho se refirió a la medida que comunicó el titular de la cartera económica: "No quiero ser parte de un Frente de Todos que administre la pobreza, quiero que transforme", aseguró en Branca de Vuelta.

Sergio Massa dio una conferencia de prensa en la que adelantó que al menos 2,1 millones de personas que están en la indigencia recibirán un refuerzo en octubre, noviembre y diciembre equivalente a una canasta básica alimentaria de 16 mil pesos. El financiamiento proviene de la recaudación de las retenciones a la soja.

"Con esto no se acaba la pobreza en Argentina, pero al menos de acá a diciembre van a tener garantizado el plato de comida en la mesa", manifestó Natalia Zaracho. La legisladora planteó que en los próximos tres meses el oficialismo deberá tratar y votar el proyecto de ley de Ingreso Complementario de la senadora Juliana Di Tullio.

El texto en cuestión pretende asentar un piso de ingresos para "personas en situación de extrema vulnerabilidad", un proyecto menos ambicioso que el de Salario Universal, pero que contará con el apoyo de todos los legisladores del Frente de Todos.

Sobre este punto, la dirigente social señaló la importancia de que el oficialismo debe discurtir "una agenda amplia" que contemple las necesidades de "la gente que se está cagando de hambre y la está pasando mal".

"Estábamos firmes en la decisión de dejar el bloque. No me puedo ir de este gobierno con más compañeros debajo de la línea de la pobreza. Yo milito para transformar, no milito para administrar la crisis", explicó Zaracho.