El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, celebró el nuevo "refuerzo de ingresos para los más vulnerables", que provendrá de las retenciones a percibir por la exportación de la soja, según el decretó que emitió el Ministerio de Economía. Este es otro de los motivos por el que los diputados del Frente Patria Grande no abandorán el bloque del Frente de Todos. La otra razón fue intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



"Pocas horas antes del intento de asesinato de Cristina recibimos directamente de ella el compromiso de que los hombres y mujeres sin ingresos registrados ni ayudas sociales de ningún tipo recibirían un refuerzo de ingresos en octubre, noviembre y diciembre", escribió Grabois en su cuenta personal de Facebook.

La resolución fue ratificada por el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando anunció el domingo por la noche la creación del Fondo Incremento Exportador que estableció un tipo de cambio diferenciado (de 200 pesos por dólar) para la exportación de soja con el objetivo de incrementar las reservas del Banco Central. De esa recaudación saldrán los 16 mil pesos que se destinará a 2,1 millón de personas bajo la línea de indigencia (según los datos del Indec) durante los últimos tres meses del año.

Para Grabois la decisión del Gobierno “fue totalmente determinante esta garantía para no irnos del bloque, aunque el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner nos hubiese hecho suspender la definición. Con esta medida, se cumple nuestro principal reclamo, tardía e insuficientemente, pero se cumple”.

El adelanto que CFK hizo a Grabois también estuvo reflejado en el comunicado que Patria Grande emitió el domingo tras su congreso. “Asimismo, informamos que se abrió una vía de resolución para la sanción de una importante medida de carácter distributivo destinada a los sectores sociales más vulnerados, nuestra principal demanda al gobierno nacional”, dice uno de sus párrafos.

Allí informaron que “después de largas horas de discusión sobre el cambio en la situación política nacional tras el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, decidimos suspender nuestra decisión de conformar bloques legislativos propios y mantenernos en el bloque del Frente de Todos”. Una resolución que adoptaron “más de 200 delegados de 23 provincias”.

Otras definiciones del congreso del FPG fue la de “enfrentar cualquier agresión física, jurídica o simbólica contra CFK, principal líder del movimiento nacional popular, con acciones en todos nuestros campos de intervención política”; “retomar la construcción participativa del Plan Quinquenal de Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal que ya realizamos en Tucumán, Corrientes, Entre Ríos y Catamarca junto a Wado de Pedro”; y “reafirmar nuestro rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y nuestro compromiso prioritario con los humildes, planteando la necesidad de sostener al interior del FdT el respeto a la principal cláusula del contrato electoral de la coalición gobernante: empezar por los últimos para llegar a todos”.

“La Argentina sangra. Tiene las venas abiertas. La fuga no es solo de dólares. Como las vaquitas ajenas, también se van todos los frutos de la tierra y en general poco queda para el desarrollo integral de nuestra nación. El Estado sigue siendo neoliberal. La política tiene mucho de casta y es mezquina con los de abajo. Hay indiferencia y desprecio por los humildes. No hay planificación... no hay una visión humana de la Argentina. Para colmo los profetas del odio logran transformar sus palabras en acción y atentan contra la vida de nuestras dirigentes”, agregó Grabois sobre el atentado a CFK.