Omitir para ir al contenido principal
Portada
LA750
La lesión de Guido y el intercambio de roles
Airbag cerró el año en River con un show para el recuerdo
El menor de los Sardelli sufrió un esguince cuando comenzó el recital y lo solucionaron con su virtuosismo multinstrumental.
19 de diciembre de 2025 - 14:10
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Últimas Noticias
El Gobierno se alía con el empresariado
“Es un plan de despido masivo”: la cruda verdad sobre la reforma laboral
Con canciones para acompañar los primeros meses de vida de niños y niñas
Magdalena Fleitas habla de su disco “Mardearena, nanas y arrullos”
Por
Candela Gomes Diez
La lesión de Guido y el intercambio de roles
Airbag cerró el año en River con un show para el recuerdo
Jornada histórica contra la reforma laboral
Víctor Hugo Morales: “Enceguecía la luz de la plaza, andaba pueblo por las calles”
Exclusivo para
Durante unas obras descartaron piezas arquelógicas en el mercado histórico
Investigan daños al patrimonio en San Telmo
Las 68 imágenes incluyen a figuras como Steve Bannon, Noam Chomsky y Woody Allen
EE.UU.: legisladores demócratas publicaron nuevas fotos vinculadas a Epstein
Inocencia fiscal, con tratamiento express
La ley favorable a los evasores ingresó al Senado
El gobierno quiso un tratamiento exprés
La reforma laboral, en suspenso hasta febrero: “Hoy tuvieron que retroceder”
El País
En CABA, Entre Ríos y Santa Fe
Adiós al sueño de la casa propia: el Gobierno subastará tres predios del ex programa Procrear
Interpretarán la "Misa Criolla"
Artistas unidos por “Cristina Libre”
Los supremos no revisaron el recurso presentado por la expresidenta sobre las visitas
La Corte confirmó la tobillera de Cristina Kirchner
Por
Raúl Kollmann
El Gobierno, obligado a retroceder
Reforma laboral: Bullrich consiguió el dictamen, pero el debate se pateó para febrero
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 19 de diciembre de 2025
La tasa de desocupación del tercer trimestre quedó en 6,6% según Indec
Aumenta la precariedad y baja el desempleo
Por
Mara Pedrazzoli
Desaceleró al 2,7% interanual en noviembre.
Inflación en EE.UU. menor a la esperada
Protestas agrícolas en Bruselas reabren el debate en el viejo continente
Nueva demora para el acuerdo Europa-Mercosur
Por
Juan Garriga
Sociedad
Es el tercer caso en una semana
Mendoza: encontraron muerto a un soldado voluntario del Ejército
20 años de historias desconocidas
Un nuevo podcast revela los orígenes y desafíos de Pampa Energía: el relato de los protagonistas
Perplexity acusada de usar contenidos protegidos
La IA se sienta al banquillo en EE.UU.: el futuro del periodismo y la industria mediática
Por
Pablo Esteban
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico para este viernes 19 de diciembre
Deportes
Se cumplen tres años de la obtención del título mundial en Qatar
El día que Messi besó la Copa del Mundo
Por
Gustavo Grazioli
Se enfrentarán el próximo 27 de marzo a las 15 en Lusail, Qatar
La Finalissima entre Argentina y España tiene día y hora
La Federación Internacional de Tenis (ITF) lo consagró en dobles masculino
Horacio Zeballos, leyenda: fue proclamado campeón del mundo junto a Sinner y Sabalenka
Por
Pablo Amalfitano
Opinión
La dama del gas pimienta y unos tipos podridos de dinero
Por
José Luis Lanao