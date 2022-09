Después de dos años del último certamen presencial, los Juegos Universitarios Argentinos (JUAR) avanzan en su edición 2022 y vienen cumpliendo sus distintas instancias con una convocatoria sin precedentes. La competencia deportiva, encarada con una concepción anual, federal e inclusiva se está desarrollando en distintas sedes de casas estudios del país, que reúnen a estudiantes de nueve regiones: CABA, Buenos Aires, Conurbano Norte, Conurbano Sur, NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia-. De hí surgen los equipos que van pasando a la instancia final.

En esta nueva edición se logró reemplazar la anterior figura de los Juegos Nacionales, en los que el Comité Técnico del Deporte Universitario Argentino (CTDUA) designaba a una sola universidad como sede para encabezar el evento.

“Los JUAR nacieron federales para garantizar el derecho al deporte universitario a miles de estudiantes de todo el país. Incluye a las universidades públicas, privadas y a los terciarios“, expresa al Suplemento Universidad el presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), Emiliano Ojea, quien recuerda que años atrás, cuando el encuentro deportivo se hacía en una sede, “muchas universidades quedaban afuera” porque debían pagar sus propios gastos para asistir a un lugar, habitualmente, distante.

La organización de los juegos creados en 2014 está a cargo de la Subsecretaría de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantes de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con las universidades y FeDUA, una asociación civil. El Estado nacional financia la competencia y los gastos de movilidad y hospedaje de cada no de los estudiantes deportistas que participan. Así se promueve la visión federal de este certamen, destacado por el secretario de políticas Universitarias, Oscar Alpa, como “un espacio de encuentro, de intercambio y de crecimiento para las y los estudiantes”.

“Vamos a trabajar para que el deporte universitario se consolide como política pública”, sostuvo el subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles, Leandro Quiroga, en la sede de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN) durante la ceremonia que dio inicio a la etapa regional Interior-Buenos Aires, de la que ya participaron alumnos de 14 universidades.

Encuentros en marcha

Esta edición de los JUAR lleva el título “Malvinas Argentinas, 40 Años” para homenajear a los caídos y a los veteranos de la gesta de 1982. “Los Juegos son parte de una política de inclusión y de vinculación de todo el sistema universitario argentino y una puesta en valor de su carácter público, gratuito y federal”, indica el presidente de FeDUA. Gracias al deporte, los estudiantes que avanzan en sus competencias conocen otras ciudades, centros de estudios y futuros colegas de todo el país. Sin embargo, desde 2016 las delegaciones son más reducidas que en los comienzos. “En 2014 y 2015, además del apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias, contábamos con el respaldo de la Secretaría de Deportes. Pero a partir de 2016 se vio interrumpido y desde entonces las delegaciones que viajan son más pequeñas. Esperamos recuperar paulatinamente ese aporte”, deseó Ojea.

La organización federal de los JUAR, que divide al país en nueve regiones, incluye 14 disciplinas: ajedrez, atletismo, básquet, básquet 3x3, fútbol, futsal, handball, hockey, natación, rugby, tenis, tenis de mesa, vóley y los flamantes e-sports. Los deportes electrónicos, también llamados ciberdeportes, son competiciones de videojuegos que se convirtieron en eventos de gran popularidad en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia de Covid-19 en que la competencia se vio forzosamente limitada al formato virtual.

En este año, ya se realizaron algunos de los encuentros regionales, como el de Buenos Aires que tuvo lugar en Tandil con más de 200 competencias que se celebraron en 11 escenarios distintos. “La megaorganización fue todo un éxito y ya se conocen los clasificados a la instancia nacional”, señalaron desde Unicen, que encabezó el medallero. De cerca la siguieron la UNS y la UNLP.

Mientras tanto, continúan los otros regionales para conocer a los demás clasificados a la instancia nacional. La final aglutinará a los deportistas que hayan clasificado en cada etapa hasta el mes de noviembre. La institución que obtenga más puntos -que se computarán mediante la puntuación del sistema olímpico- será la ganadora de la Copa JUAR.

Paridad de género

Uno de los aspectos en los que se hizo hincapié este año es en grantizar la partidad de género, es decir, que cada deporte cuente con su rama femenina.

El hockey es una de las 14 disciplinas deportivas universitarias que cumple con ese parámetro. Mujeres que estudian Ingeniería, Biología, Medicina, Periodismo digital, Psicología y Derecho integran la selección de hockey sobre césped femenino de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). “En la prepandemia, la UNMdP fue campeona; este año salimos subcampeonas pero con resultados muy buenos”, asegura Micaela Barcena, en diálogo con el Suplemento Universidad. A la hora de hacer un balance, la joven se centra en el desarrollo de los Juegos: “Con algunas chicas no nos conocíamos. Con otras, muchas éramos rivales. Hoy en día nos hicimos amigas, tenemos un grupo de WhatsApp y nos seguimos juntando. Fue súper lindo y sano. Además, la pasamos hermoso”. La estudiante marplatense se refiere así a las otras deportistas de Las universidades del Centro (UNICEN), de La Plata (UNLP) del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), y la Universidad FASTA, contra quienes jugó recientemente.

Micaela estudia Derecho en Mar del Plata y juega al hockey desde los 9; hoy, a los 25, integra la Primera división Categoría B en el Club Banco Provincia de su ciudad. Esta estudiante de tercer año de Derecho seleccionada para los JUAR es además oficial de la policía del Comando de Prevención Rural Mar Chiquita. El deporte es su cable a tierra: “Entreno tres veces a la semana con mi club y dos con la universidad. Para quienes tenemos una vida laboral y universitaria a la vez, el deporte es nuestro momento de relax, nos permite desconectarnos y reiniciar la cabeza”, resalta la futura abogada, que ingresó a la policía bonaerense a los 18 años.

Una experiencia motivadora

“Que se promueva el deporte universitario es muy bueno, porque te motiva a seguir con el estudio”, señala al Suplemento Universidad Agustín Rivero, otro estudiante que divide su rutina entre la universidad y la actividad deportiva. Agustín cursa el cuarto año de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica Nacional - Regional San Nicolás. Su deporte preferido es el vóley. Y se alegró al enterarse de que la actividad deportiva de la UTN incluía esa disciplina: “Me puse muy contento de que iba a poder seguir jugando”, dice.

“Entreno dos veces por semana con el equipo de la universidad y paralelamente en el Club La Emilia, al que voy cuando salgo más temprano de la facultad”, cuenta. Es otro de los 12 mil estudiantes inscriptos en los JUAR este año. “Es la primera vez que compito en los JUAR”, no nos tocó en la edición 2019 porque para poder inscribirse hay que tener un buen resultado en los Juegos Tecnológicos Deportivos de Chapadmalal, que es la competencia entre las universidades tecnológicas para clasificar en los JUAR.

“Ya estoy en cuarto año de Ingeniería Electrónica de la Regional UTN de San Nicolás y me sumé al equipo de vóley desde primer año en 2019. Este año fue distinto, hubo muchos chicos nuevos y eso nos permitió armar siempre un equipo titular y uno alternativo. Perdimos en la fase de grupos, pero somos un grupo practicamente nuevo después de la pandemia, sirvió como experiencia y nos quedamos con ganas de mejorar”, dice. Lejos de la decepción, Agustín --al igual que Micaela-- considera que el deporte es su cable a tierra y la competencia es una instancia más en su vida saludable. “El deporte me ayuda con los estudios y me sirve para despejar la mente, más aún cuando estoy con trabajos prácticos y parciales”, enfatiza.

Deporte y estudio

Las universidades fomentan la práctica deportiva porque entienden que hacer algún deporte durante la vida universitaria ayuda a enfrentar actividades que requieren concentración, habilidades y otra serie de exigencias, además de las físicas, como el equilibrio, la postura corporal o la resistencia. Los beneficios abarcan tanto al cuerpo como a la mente.

Independientemente de los JUAR, la mayoría de las universidades del sistema universitario tiene una actividad deportiva cotidiana. Hay campos de deportes muy bien equipados donde se ejercitan tanto los estudiantes universitarios, como el resto de la comunidad.

Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación apoyan la política deportiva en la universidad. "Hay juegos porque hay estudiantes que quieren hacer deporte, y hay universidad porque hay 2,2 millones de estudiantes que en la Argentina van a la universidad y allí depositan una expectativa y una posibilidad de futuro", subrayó el ministro Jaime Perczyk, en la presentación de la competencia universitaria, en la que se inscribieron 12 mil alumnos.

Jugar en el ciberespacio

En 2020, a causa de la pandemia, los JUAR tradicionales fueron renombrados E-JUAR, Juegos Universitarios Argentinos Electrónicos. La estructura regional se mantuvo, pero los deportes fueron sustituidos por disciplinas que pudieran realizarse en forma virtual y a distancia, tales como ajedrez, o los juegos freestyle, League of Legends, Clash Royale y Fortnite. Todas esas disciplinas se disputaron en competencias únicas.

Teniendo en cuenta el interés que despiertan las competencias de videojuegos, el Ministerio de Educación incluyó los deportes electrónicos en la actual edición de los Juegos Universitarios. La competencia individual en el torneo de FIFA ya tiene un campeón: Axel Leonel Pérez, que cursa la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica (UTN) de Tucumán. Axel se vuelca a los e-sports para despejar su mente. “Es la primera vez que compito en los Juegos, me enteré poco antes del inicio porque es mi primer año en la universidad”, cuenta el estudiante de Tucumán al Suplemento Universidad. “Me ayuda bastante a despejarme, ya que me estoy adaptando a la facultad”, dice sobre su rutina de juego y hace hincapié en que es una buena manera de conocer gente. “Me sorprendió la buena onda de todos los participantes, siempre deseando lo mejor para el otro. Con algunos pude conversar más y conocerlos”, agrega sobre los encuentros. EL estudiante ya había participado de otro torneo FIFA en Tucumán: “Siempre es lindo encontrar gente que disfruta de lo mismo. Pienso que es una linda experiencia para conocer gente de otras provincias, ya que no hay muchas competencias como los JUAR”, señala.

Yajur, la mascota autóctona

La figura del yaguareté como mascota animada, cuyo nombre es Yajur, acompaña los eventos deportivos de cada instancia.

Apelando a la diversidad biológica presente en la Argentina, se trata de la misma mascota elegida para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, llamada entonces Pandi; una especie paradigmática de la fauna del nordeste argentino que, a la vez, inculca conciencia sobre su peligro de extinción.

Yajur homenajea a una especie considerada sagrada en la cultura guaraní (donde la palabra significa "verdadera fiera") y corresponde al tercer felino más corpulento del mundo luego del tigre de bengala y del león.

El yaguareté (también conocido como yaguar, tigre u overo) es un animal representativo de la selva misionera, fue declarado Monumento Nacional Natural en 2001 y varias organizaciones de defensa de la vida salvaje han denunciado que en ese hábitat quedan menos de 100 ejemplares.