La Argentina es la invitada de honor de Pixelatl, el festival de animación y videojuegos que se desarrolla en Guadalajara, México. Doce empresas y profesionales independientes del país recibieron subsidios de parte del INCAA para acceder al encuentro mexicano y algunos de ellos incluso participan de la selección oficial, como La calesita (Augusto Schillaci) o Pasajero (Juan Pablo Zaramella).

Pixelatl es uno de los principales encuentros audiovisuales de la región y, al igual que la Feria del Libro que se realiza en la misma ciudad, tiene un enfoque más industrial que abierto al público. Sus objetivos principales están en el desarrollo del sector como industria cultural, la negociación e intercambio de derechos de distribución, el encuentro de creadores y la promoción de nuevos talentos, especialmente hispanoamericanos, tanto en lo que hace a películas animadas como al desarrollo de videojuegos.

El encuentro forma parte de los esfuerzos del estado mexicano de Jalisco para instalar la región como polo audiovisual, que incluye una serie de subsidios a tasas bajas para formación y emprendimientos de proyectos con aportes que van desde los 12 mil a los 250 mil dólares.

Desde el INCAA informaron que “el perfil de las compañías argentinas es muy variado, desde estudios independientes, otros especializados en prestar servicios y empresas establecidas dentro de la industria”. El subsidio a los costos de acreditación surgió de una convocatoria realizada junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI). La delegación está integrada por Caramba Estudio (Zombirama), Nuts Media (No tan distintas, Krakatoa), BudaTV (Mate?), Can Can Club (El hombre más chiquito del mundo), Moco Estudio (Flotar, Ámbar), Ojo Raro (El empleo), Augusto Schillaci, El Reino Infantil (La granja de Zenón), los estudios nucleados en Animar Cluster, la Asociación Productoras Animación Córdoba, el estudio Listo Calisto!, el estudio de desarrollo de videojuegos Ghost Creative Studio, de Entre Ríos, y Esteban Dunand y Sofía Sosa, por Dulce. Algunos participan con sus producciones de las diversas selecciones oficiales. Otras, como las chicas de Moco Estudio y de Listo Calisto!, fueron elegidas para los pitchs de Cartoon Network dedicados a creadoras mujeres.

Argentina desarrollará distintas actividades durante el Pixelatl, desde un showcase de estudios argentinos, en el que la delegación presentará sus producciones y contenidos ante posibles compradores y socios, la participación en la sección “Animation!” junto a creadores locales, una gran presentación colectiva bajo el título “Argentinas en acción”, que destacará a las directoras nacionales a partir de una selección curada por el premio festival como modo de que “el público de Pixelatl tenga una ventana a la cultura argentina y al potencial de sus directoras a través de sus miradas, sus trazos e historias”, y finalmente, tres charlas, una sobre cómo es producir serie de estas características en el país, otra sobre el rol del terror político en la animación latinoamericana, y una conferencia especial de Schillaci por La calesita, que forma parte de la selección oficial del festival.

Desde la organización de Pixelatl y la embajada Argentina en México celebraron que “la participación de la delegación de Argentina en ediciones anteriores del festival ya ha promovido acuerdos comerciales que les han permitido producir siete propiedades intelectuales”. Augusto Riva, jefe de Promoción comercial de la embajada, destacó en mayo, cuando se anunció el rol que cumpliría la Argentina en esta edición del festival, que por eso “en esta ocasión, Argentina contará con una delegación de diez empresas de animación y diez empresas de videojuegos en el Mercado Pixelatl”.

A Pixelatl también lo caracteriza un compromiso político importante, que lo lleva a lanzar cada año un Manifiesto “de acuerdo a la situación geopolítica” y lo que “hace falta para continuar reduciendo las brechas que nos separan como seres humanos y nos impiden ser comunidad”. Este año, desde la organización plantean detenerse a pensar ante las creencias contrapuestas, a no tolerar el odio y la mentira, y a no ceder ante la violencia, mientras, al mismo tiempo se sostiene la solidaridad. “En la mirada del otro está mi reflejo, él es el lugar donde yo me encuentro. Que sólo con distintos puedo ver más lejos. Y ser más completo. Superar el miedo es fácil cuando vas con compañía. Por eso sin recelos ni complejos busca la mirada del otro. Qué ahí te encuentras”.