Claudia Piñeiro llenó la explanada del Centro Cultural Fontanarrosa de carpinchos, coipos, zorros, biguás, zorzales, yaguaretés, culebras, escuerzos, yacarés y pavas de monte. Sábalos, bogas y surubíes. Sauces, chilcas, mataojos, ceibos, camalotes y espinillos. Eso, e invocar a una extensa lista de libros, escritores, escritoras, poetas y poetisas rosarinas para implorarles "que nos salven". Del ecocidio, de la quema del humedal, claro. Ese fue el tópico elegido por la autora de Catedrales y Las viudas de los jueves para abrir ayer la Feria Internacional del Libro Rosario 2022, luego del impasse forzado de la pandemia.

Luego de alguna tensa expectativa local por la posible alusión de la escritora a la violencia urbana de Rosario, eligió prescindir de ese tema aunque lo incluyó entre las "urgencias y postergaciones" como la pobreza, el crimen organizado, el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta y, finalmente, la quema intencional del humedal del río Paraná. También eludió referirse al negocio editorial y a la precariedad del escritor ("Hablé de eso en 2018, y Sacomanno el año pasado", dijo). "Hoy en Rosario no se puede respirar, a los humedales los queman, esa es la urgencia", abrió y recibió otra tanda de aplausos fervorosos.

La primera ovación fue cuando observó que en la lista de autoridades a saludar todos eran varones, ninguna mujer.

En la media hora que le llevó leer su discurso –dedicado a Gerardo Rozín– y lidiar con el ventarrón del atardecer, Piñeiro hizo una firme apelación al poder político a aprobar cuanto antes el proyecto de ley de humedales consensuado que aguarda su turno en el Congreso de la Nación. "Pasaron 10 años del primer proyecto, el fuego no se detuvo. Hay responsables, el que quema y el que deja quemar también. Y son mayoría de varones, los responsables, los dueños de los humedales en llamas, el poder", recalcó.

Y volvía a citar autores para referir de una forma u otra el ecocidio. Y sumar palabras para nombrarlo. "Temo que el río tenga los días contados, que dejen caer otra vez el proyecto de ley. El pueblo ya ganó en la calle, ¿qué esperan?", insistió. "De qué hablan en Diputados mientras en Rosario no se puede respirar", apuntó. Y cerró con una bella cita de la entrerriana Selva Almada, que estará en la Feria el sábado a las 18. "No son solamente árboles. Ni yuyos. No son solamente pájaros. Ni insectos. (...) Este caraguatá, único, con su centro rojo como la sangre de una mujer. (...) No es un río, es ese río. Ha pasado más tiempo con él que con nadie".

Previo a semejante alegato, el intendente Pablo Javkin significó la FILROS 2022 como "un modo de confrontar con la violencia y construir paz, con la gente en la calle, y con la lectura abriendo mundos". Es que mañana –y no será casualidad– coincidirán el trajín de la Feria con la propuesta llamada "Noche de las peatonales", de recreación popular gratuita a cielo abierto en esas calles del microcentro.

Javkin adjudicó a la Feria un antídoto ante "la pandemia que nos quitó encuentros, a los incendios del humedal, al combate contra el crimen", y la llamó "el mayor homenaje a escritores, nuestra historia que fluye con el río, esta ciudad sin fundador pero de ideas fundantes". Y ahí le levantó la mano al curador Marcelo Scalona y al secretario de Cultura, Dante Taparelli.

Como anfitrión, citó a Hugo Diz para celebrar "el poder de la palabra para construir puentes: hagámoslo, Rosario los necesita".

La organización está a cargo de la Municipalidad y de la Fundación El Libro. Ocupa todo el CC Fontanarrosa, más un auditorio montado en la explanada, para albergar los 57 stands de editoriales y librerías en los que se despliegan literatura, ensayo, poesía y tanto más, atravesado por ejes como el feminismo, la diversidad, latinoamericanismo y otras perspectivas y especificidades. Además, espacios donde hasta el 18 de setiembre habrá conferencias de escritores, talleres, mesas debate, y espectáculos varios, también con el Teatro La Comedia como anexo.

Este año la Feria tiene múltiples espacio especiales

De lunes a viernes, de 9 a 15.30, la Feria prioriza la atención de contingentes escolares primarios y secundarios. Y desde las 16 se brindan las charlas y presentaciones.



Para hoy a las 18 se anuncia al escritor y comediante de las infancias Luis Pescetti en el auditorio exterior, nombrado "Angélica Gorodischer". A la misma hora, pero en la sala Beatriz Guido, hablará el escritor bahiense Guillermo Martínez acerca de su relación con la literatura y de su último trabajo, La última vez (Planeta).

A las 19 se presentará Adrián Abonizio y En tierra firme con Paul Citraro, su compilador, y un plus de música en vivo. Y a las 20, la presentación de Mujeres que leen (Homo Sapiens), de Silvia Paglieta, mediadora de lectura en espacios vulnerables.

La programación completa, día por día, se brinda en el link de la FILROS en el portal de la Municipalidad de Rosario.